“Vamos inserir mais provas que mostram que é desnecessário um jatinho”, diz Jarude

Uma pesquisa divulgada pela Serasa Experian na última semana mostra que a situação de inadimplência entre os jovens acreanos está em 50,4%, segundo estudo realizo no mês de maio de 2019. A nível nacional, o Brasil registrou 62,8 milhões de consumidores inadimplentes, o que representa 40,1% da população adulta do país. O levantamento apresentou uma queda de 0,7% com relação ao mês anterior. Porém, se comparado ao mês de maio de 2018, o número revela aumento de 2,2%.

O Acre é um dos 14 estados brasileiros que está com as taxas acima da média nacional de inadimplentes, onde mais da metade dos jovens se encontram nesse grupo. Em Roraima, mais de 58% da população adulta está com dívidas atrasadas e negativadas em maio de 2019. Já Santa Catarina ocupa o último lugar do ranking, com 33,7% da população acima de 18 anos inadimplente.

Bancos e Cartões mantiveram a liderança entre as dívidas não pagas em maio de 2019, com representatividade de 28,5% em maio de 2019. Este movimento demonstra que as famílias continuam com dificuldade de honrar um compromisso que costuma ser prioridade. Conforme análise da Serasa, é sinal de que as pessoas já tomaram crédito para quitar outras dívidas e chegaram no ponto de não conseguirem pagar nem este empréstimo.