Sérgio Souto cobra participação de artistas acreanos na Expoacre

Um dos cantores e compositores acreanos mais conhecidos e respeitados no Brasil está cobrando do governo do estado a oportunidade para que que artistas acreanos tenham espaço para se apresentar durante a Expoacre 2019.

Em uma rede social, Sérgio Souto, afirmou desconhecer a programação da Expoacre, mas afirmou temer que artistas da “nossa aldeia” fiquem de fora do evento.

Souto lembrou ainda que que há vários artistas acreanos fazendo samba, rock e pop de fazer inveja nos grandes centros.

O compositor de Falsa Alegria ainda alfineta a predominância da música sertaneja no evento, chamada por ele de “caipira pop”.