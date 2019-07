Projeto acreano ‘Musicalizando Pessoas com Amor’ é um dos 50 mais votados em concurso nacional

Um projeto executado no município de Cruzeiro do Sul, com apoio do Ministério Público do Estado do Acre, está entre as 50 iniciativas mais votadas pelo público no Movimento Bem Maior. Trata-se do “Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho”, que vem mudando a vida de mais de 400 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social há mais de dois anos no município.

Foram mais de 100 projetos de organizações sociais e coletivos inscritos para votação e a iniciativa do MP de Cruzeiro do Sul ficou em 11º lugar. A proposta era escolher os 50 melhores projetos que desenvolvam soluções para problemas sociais em todo o Brasil.

O “Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho” insere crianças e adolescentes – de 7 a 17 anos, no mundo da música. A ideia é auxiliar no desenvolvimento da educação musical, cidadania, valores culturais, descoberta de talentos e na profissionalização dos participantes.

Após a criação do projeto, o MP ainda inaugurou o Conservatório Musical do Vale do Juruá. Lá, um coral com 50 integrantes participam de aulas teóricas e práticas musicais.

Prêmio

Ao ficar entre os 50 selecionados, o projeto cruzeirense irá receber o apoio de até R$ 100 mil para ajudar na contratação de mais professores, aquisição de móveis, acessórios e instrumentos musicais, e também na reforma do prédio do Conservatório Musical do Vale do Juruá. O “Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho” é realizado em parceria com o Exército Brasileiro e o Poder Judiciário.