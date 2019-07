Preço da gasolina deve cair no Acre e em mais 10 Estados

Até o dia 31 de julho. Esse é o prazo dado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) ao governo do Acre para negociar as demandas da categoria. O sindicato afirma em nota que se não houver uma resposta concreta das demandas, encerra o diálogo e entra em greve.

O comunicado vem após um encontro realizado nesta terça-feira, 16, na Casa Civil com a presença do Secretário de Relações Institucionais, Alysson Bestene, e representantes da Secretaria Estadual de Saúde.

Segundo o Sintesac, as reivindicações são muitas e o governo não tem se mostrado sensível as demandas. “Mais uma tentativa, depois de muita discussão e cobrança, deu para ver que eles não tem nada para nos oferecer”, relatou Adailton Cruz, presidente do Sintesac.

As principais reivindicações do sindicato da saúde é a reformulação integral do PCCR, para restabelecer o poder de poder de compra e tornar o salário mais justo e forte, “Com muita relutância, cobramos um posicionamento efetivo, sério e definitivo sobre nossas demandas, que são: Etapa Alimentação, reformulação do PCCR, reintegração dos irregulares no PCCR e a regulamentação do Pró-Saúde”, pontuou Cruz.

Sintesac e o governo tem outras agendas de negociação definidas. No próximo dia 29 de julho, haverá um outro encontro. Como o sindicato afirma que as perspectivas para o encontro não são boas, já realiza a mobilização para uma greve. “Nossa mobilização para a greve continua a todo vapor, estarei indo para Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves” garantiu Adailton.