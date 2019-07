O governador Gladson Cameli (Progressista) declarou ontem que seu desejo é que o Acre deixa de ser rabo do cavalo para ser a cabeça do bicho. Diante disso fui pesquisar para saber qual a importância da cauda, melhor dizendo, do rabo do cavalo. Descobri que o rabo dos quadrúpedes, herbívoros, serve de papel higiênico, mas também para expressar emoções, sentimentos. Concluí que nesses anos todos (sendo o rabo do cavalo) nossos representantes cumpriram a função de limpar as m* que fizeram expressando emoções e sentimentos. O governador tem razão: melhor ser a cabeça do cavalo, mas sem esquecer a importância do rabo, o que seria a vida sem emoções e sentimentos?!

. As pessoas, que nas manifestações sempre aparecem pedindo a volta da ditadura são as mesmas que no primeiro desapontamento, impedimento, grito, chibatada, tapa ou prisão, voltariam a pedir democracia.

. Elas vivem numa bolha.

. Criaram a ilusão de que fechando o Congresso Nacional, o STF, os partidos de oposição, sufocando as minorias a vida seria bem melhor.

. É um erro pensar que ditadura acabaria com a corrupção, com a violência, com as facções, assaltos, roubos, execuções.

. Todos teriam emprego.

. Educação e Saúde de qualidades.

. Poderiam viajar, ter um lazer seguro.

. Viveriam “a prosperidade”.

. A vida seria um mar de rosas.

. Sinto dizer a elas:

. Nem mar, nem rosas!

. Se a democracia, onde todos devem ter voz e voto, não melhorar um país, ditadura nenhuma no mundo vai melhorar.

. Ditadura é muito bom para a minoria que estar no comando, no poder.

. Encerro aqui o ensaio político sobre regime autoritário, embarca quem quiser.

. Meu sonho é ser professor!

. Em casa me perguntam se eu fiquei doido?

. Me perguntam também todo dia se vou voltar para a política?

. E o doido sou eu…

. A Expoacre vai voltar a ser realizada durante oito dias, haja saco, paciência!

. Nos três últimos dias o povo só tem notas de dois reais e moedas no bolso, rapam o fundo do tacho.

. Até os bichos ficam cansados de tanta gente chata perturbando!

. A Maria Rosa diz que não, que o povo se diverte, que em tempos de crise o povo gosta é de uma boa festa.

. De uma boa farra.

. Quantas vezes você foi na Expoacre, Maria Rosa?

. “Nenhuma, nunca fui…”

. Tá explicado, vai dá um banho no totó que ele desceu pro quintal e se enlameou todo!

. “Ah bicho chato”!

. Quem que é chato?

. “O totó”!

. Maria Rosa, Maria Rosa…me respeita!

. Atenção futuros candidatos:

. Não passem na casa da dona Rita do Zé Cunha, no Tancredo Neves, ela comprou dois cachorros valentes e anda dizendo que é para o primeiro político que aparecer no portão da casa dela.

. Em toda eleição prometem emprego para os filhos dela, depois somem!

. Prometer emprego é clássico, todo eleitor (até os instruídos) caem na conversa.

. Há casos que mesmo o candidato dizendo que não pode prometer emprego, o eleitor faz ele se comprometer que vai se esforçar.

. Se disser “vou ver o que posso fazer”, ferrou, lascou-se!

