Negado habeas corpus a homem preso por agredir namorada com cinto no interior do Acre

Na manhã desta segunda-feira, 15, o governador Gladson Cameli lançou oficialmente a Expoacre 2019, em solenidade realizada na Sede do Sebrae, na Avenida Ceará, em Rio Branco. Focada no agronegócio, indústria, comércio e entretenimento, a feira ocorrerá entre os dias 27 de julho a 5 de agosto.

Responsável pela aberta da solenidade, a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique destacou que a feira terá movimento durante o dia. “Teremos uma novidade que é o Galpão Institucional, onde o gabinete do governador e toda a sua estrutura estará despachando durante os nove dias de feira. Ou seja, a partir das 9h da manhã às instituições e secretarias estarão funcionando também no parque”, destacou a gestora.

Outro ponto é o retorno da cavalgada clássica onde os animais estarão novamente na pista que ocorrerá no dia 27. A Cavalgada ocorrerá da Gameleira até o estacionamento do Estádio Arena da Floresta.

Os principais shows da feira ficarão por conta da dupla sertaneja Jorge e Mateus, que se apresentará no dia 28 e no dia 31 a festa fica por conta da cantora Marília Mendonça. Para os amantes da música eletrônica, o palco será comandado pelo DJ Religare que junto com DJs acreanos comandará a Ecofest, que segunda a secretária Eliane Sinhasique será uma espécie de Tomorrowland, maior de música eletrônica do mundo.

De acordo com a organização, a expectativa é movimentar cerca de R$ 50 milhões fora os investimentos das instituições bancárias com operações de crédito. Além dos stands que os visitantes já estão acostumados a visitar, a novidade desse ano ficará por conta do Stand das Confecções que reunirá 12 expositores.

O superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, um dos principais parceiros para realização do evento, disse que na edição deste ano, a instituição está fazendo mais com menos recursos. ” Estamos superando os desafios fazendo mais com menos. Em relação ao ano passado, serão 9 dias gastando o mesmos recursos do ano passado e reaproveitando boa parte da estrutura que será utilizada também na Expojuruá”, sugerindo ainda que a estrutura do Parque de Exposições seja usada durante todo ano com variados eventos. “É um desafio que lanço ao governo”, frisou.

O presidente da Fieac e do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Adriano, enfatizou o uso de pessoas certas e nos lugares certos. ” Ressalto o trabalho em curto prazo e apesar da dificuldade precisamos ter a motivação para trabalharmos nessa feia que gera emprego e renda no Estado. Nós mudamos um pouco a forma patriarcal de como a feira era realizada. É importante usarmos o espaço mais vezes para o investimento feito por empresários possa valer a pena”, destacou.

O governador Gladson Cameli destacou a parceria do Sebrae, por meio do Sistema S, enfatizando que o Estado está com “o queijo e a faca na mão”. “Eu quero tocar a feira deste ano como vi no Rondônia Rural Show. É importante o movimento durante o dia. O tempo é o senhor da razão. Não podemos perder tempo. Peço que os secretários desburocratizem suas pastas durante o evento”, disse.

Gladson enfatizou ainda que os secretários do Meio Ambiente, da Fundação de Tecnologia e Agricultura e Pecuária estão trabalhando para elaboração da lei ambiental que deverá ser analisada no segundo semestre deste ano.

“Eu vi que me chamaram de Rei da Soja. Eu fiquei todo importante. Espero que dê certo no futuro. Eu quero que o Acre deixe de ser o rabo para ser a cabeça do cavalo”, brincou Cameli sobre a matéria do Intercept Brasil que o classificou como “Barão da Soja”, em extensa reportagem neste final de semana que foi reproduzida pelo ac24horas.