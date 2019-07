Mari Tavares – Eclipse lunar de hoje chega com efeitos poderosos e duradouros

Nesta terça-feira, 16, acontece o eclipse lunar e mesmo que não seja visível, não diminui sua importância. Esse eclipse parcial pode ser grandioso dentro do processo lento e longo em que estamos. Veja o que diz a astróloga Astrid Schein Bender:

No plano coletivo: ele fecha essa janela de energia que foi aberta com o eclipse solar do dia 02/07 e instaura definitivamente as qualidades e capacidades que foram conscientemente escolhidas , preparadas e trabalhadas na luz do projeto da alma, até aqui.

Aquilo que nos impediu até o momento de concretizar nossa mudança evolutiva necessária está fadado a acabar, seja o que for. O que nos dá força para ultrapassar nossas dificuldades cármicas e alcançar passos mais consistentes no sucesso evolutivo ganha força renovada dentro de nós. Tudo aquilo que está se desfazendo, indo embora, naturalmente abre espaço para a oportunidade de uma linda florada!

Como todo eclipse, esse também expõe aquilo que já existia, mas estava oculto. A primeira parte do caminho que estamos trilhando nesses dois anos acaba aqui. Ou seja: Aquilo que devia se cumprir até aqui, podem saber , assim se cumpre. E isso ocorre porque é muito sério o processo que o planeta atravessa. Há necessidades reais e etapas que conduzem à meta final.

Finalizações e inícios estão presentes nas etapas sucessivas, mas a realidade está mudando. Com isso, há coisas que se encerram. Que possamos nos despedir com amor, abençoando com gratidão e aceitando de coração mentes abertas a realidade que se transforma.

Informamos ainda que Mercúrio continua retrógrado e faz parte do eclipse: portanto temas como comunicação, transportes, deslocamentos, viagens, aparelhos eletrônicos, Internet, papéis, documentos e seus afins ficam bem atrapalhados pela sua insuficiência, digamos assim. Mais afetados são os nativos do 1º decanato de Leão, Aquário, Escorpião e Touro.

Eclipse e os signos:

ÁRIES – eclipse atinge seu dia a dia, seu ritmo de trabalho e sua agenda que tendem a ser bem alterados. Seja prático, pragmático e objetivo pra que a realidade não cobre suas consequências na saúde. A área do amor, criatividade e lazer estão em evidencia, mas também sob forte pressão: revise tudo e não tope qualquer parada sem refletir.

TOURO – é na área do intelecto, viagens e relações com o exterior que o eclipse ocorrerá. Se estiver fora do país, tenha cuidado com papéis e documentos, horários de voo e, sobretudo, com gastos desnecessários. Cuide também dos temas familiares e imprevistos que podem se impor à sua revelia, se for nativo do 1º decanato.

GÊMEOS – é nas finanças versus economia que a lunação vai rolar novamente. É hora de enxugar despesas, revisar gastos, renegociar dividas, reaproveitar, refazer, restaurar e reativar o que estava em desuso pra ver as finanças se refazerem em breve. Confusão pede que revise seus planos e mania de achar que sabe e pode tudo.

CÂNCER – o eclipse ocorre na área dos relacionamentos: reveja suas parcerias e eliminar quem já não está mais valendo sua dedicação. Do seu lado, Vênus acena com benefícios e oportunidades, se você não ficar preso ao que já não serve mais. Cuide da aceleração e dos imprevistos pra não gastar por impulsividade com o desnecessário.

LEÃO – nativos do 1º decanato sabem muito bem o que é correria, aceleração, imprevistos e problemas com a comunicação, seja com aparelhos ou pessoas. Acrescente-se a isso que a correria do dia a dia: continue firme no processo de transformação. Que tal um pouco de meditação e repouso pra repor as energias?

VIRGEM – é na área da criatividade, do amor, lazer e sexo que o eclipse se dará: fique ligado porque podem surgir restrições de algum tipo: por isso, antecipe-se e abaixe as expectativas, enxugue algo ou alguém se necessário, trabalhe e critique menos. Abra-se pro novo, por futuro e pras amizades, cuide-se contra imprevistos e repouse mais.

LIBRA – se for do 3º decanato, já vem sentindo as diversas transformações no terreno doméstico e familiar. Continue o processo de enxugamento, redução, eliminação e reorganização, de forma mais objetiva e pragmática. Em função de tudo isso, as mudanças no orçamento futuro precisam também ocorrer: empenhe-se nisso.

ESCORPIÃO – o eclipse propõe que elimine os velhos pensamentos e formas de encarar a vida, porque já não servem mais: troque por novos, mais enxutos e práticos. Novas perspectivas, interesses e pessoas estarão no seu caminho. No profissional, os desafios são muitos, a correria é enorme e as confusões não cessam: acalme-se e revise tudo.

SAGITÁRIO – as finanças precisam de transformações, seja reduzindo, otimizando, eliminando e, sobretudo, gastando menos. A fase anda boa pro seu lado, mas o aspecto material e prático precisa ser encarado com pragmatismo. Viagens, estudos e intelecto precisam de calma, revisão e replanejamento pra funcionar melhor.

CAPRICÓRNIO – eclipses e mais eclipses foram necessários para que percebesse que mudar é preciso. Se ainda não entendeu, a saúde vem cobrando sua parte, fruto da rigidez com que leva tudo tão a ferro e fogo. Se não acordar logo, vai perder mais pessoas e coisas. Que tal mais calma, humanidade, sensibilidade e jogo de cintura?

AQUÁRIO – seu regente ocupa lugar de destaque na lunação e vem propondo mudanças de forma bem acelerada. Não embarque na dele e tente processar tudo ao seu tempo pra que não seja necessário refazer as coisas inúmeras vezes. Eclipse se dá em assuntos imponderáveis: aguarde imprevistos e inversões de tendência.

PEIXES – os projetos futuros devem se acelerar muito. Mas não no ritmo de investimento de matéria e energia que vinha acontecendo. Aceite as mudanças, reduza os gastos e as expectativas: as coisas caminham pra fortes mudanças. Mas com tudo novo, novo mesmo! Dia a dia anda muito confuso e pede organização: dedique-se!