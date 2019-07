Diretor do Hospital do Amor diz que detecção do câncer uterino no Vale do Juruá é precário

O diretor do Hospital do Amor, João Paulo Silva, disse que para a região do Juruá, o Hospital do Amor, que será instalado em outubro em Cruzeiro do Sul, tem uma importância fundamental, já que nas cinco cidades, há uma grande deficiência na detecção do colo de câncer de útero entre mulheres de 25 a 60 anos de idade. No Acre, o câncer de colo de útero é o segundo tipo que mais mata as mulheres, perdendo para o de mama.

O gestor destaca que as prefeituras das 5 cidades do Juruá (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter), responsáveis pelas Unidades Básicas de Saúde, não investem em kits de exames de PCCU, nem na divulgação da importância do exame para a detecção e o tratamento do câncer de útero. “Não é mais para haver mortes de mulheres com câncer de útero no Acre. As prefeituras devem investir mais na prevenção com a compra dos kits para a coleta do PCCU, que é um exame preventivo anual que a mulher deve fazer para descobrir se tem câncer ou não e se tratar caso necessário. As prefeituras devem buscar alternativas nas zonas rural e urbana dessas mulheres para que realizem o exame”, cita.

João Paulo ressalta que em 2017, a cobertura de PCCU entre mulheres de 25 a 64 anos, em Rio Branco, foi de 0,77 % enquanto em Cruzeiro do Sul, foi de 0,13%.

A partir de outubro no Hospital do Amor em Cruzeiro do Sul, as mulheres poderão fazer o PCCU e as que tiverem mais de 40 anos, deverão também fazer mamografia, que detecta o câncer de mama. A unidade vai funcionar ao lado do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá e vai atender mulheres de Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

No Hospital haverá um mamógrafo digital e um aparelho de ultrassonografia para exames pélvicos e de mama. Além da coleta para exame de PCCU, também serão feitas biópsias. As pacientes só serão encaminhadas para Rio Branco se houver alteração na biópsia.

E uma das duas carretas do Hospital de Amor, também fará atendimento em Cruzeiro do Sul. Na carreta, que conta com mamógrafo e salas de coleta, serão feitas 70 mamografias diárias e 50 exames de PCCU. “Vamos dar vazão a toda a demanda reprimida da região do Juruá com os atendimentos no Hospital e nas carretas”.

A instalação do núcleo e a vinda da carreta serão feitos por meio de convênio entre o Hospital do Amor e o governo do Estado.