Vereador Chaguinha do Povo diz que só tomou duas cervejas

O vereador Chaguinha do Povo (PDT), de Cruzeiro do Sul, assumiu que havia tomado duas cervejas quando foi abordado em uma blitz da Polícia Militar neste domingo, 14, foi levado para a Delegacia, pagou R$ 4 mil de fiança e foi liberado.

O parlamentar conta que estava em um aniversário dentro do bairro onde mora, o Miritizal, e saiu para comprar um lanche. Na volta “parecia que a polícia estava me esperando. No primeiro teste do bafômetro não deu nada aí mandaram pegar outro aparelho, aí sim deu um negócio lá e me conduziram para Delegacia. Eu paguei uma fiança e fui liberado. Não sei porque estão fazendo tanta confusão por causa disso”, contou o vereador.

Chaguinha diz que respeita as policias civil e miliar “que na verdade só fizeram o trabalho delas, mas se sentiu constrangido pelo que passou”. O vereador foi liberado da delegacia, mas além da fiança de R$ 4 mil, vai pagar a multa de trânsito de quase R$ 3 mil. O vereador também vai responder a processo criminal e o juiz poderá aplicar pena que varia de seis meses a três anos de detenção ou optar por Pena Alternativa, como pagamento de cesta básica.

O comandante da Policia Militar de Cruzeiro do Sul, major Evandro Bezerra, afirmou que “a abordagem e condução são amparados por lei e são aplicadas a todos sem distinção”.