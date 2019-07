Polícia prende vereador por dirigir embriagado, em Cruzeiro do Sul

No sítio do engenheiro agrônomo, produtor rural e funcionário público, Romoaldo da Silva no Ramal do Feijão Insosso em Mâncio Lima, a atração é a melancia de casca amarela (lembra a do melão) e que é muito, muito mais doce, que e a comum, de casca verde.

Em agosto do ano passado, Romoaldo conheceu a fruta em uma feira em Jarú em Rondônia, trouxe a semente para o Acre e guardou na geladeira. Este ano plantou apenas 75 covas junto com o híbrido da melancia de casca verde. A adaptação foi boa e agora ele está colhendo a melancia que alcança entre 8 e 16 quilos e é muito adocicada.

As vendas da melancia exótica são feitas no próprio sítio e em um carro que Romualdo leva para as feiras de Mâncio Lima. “A aceitação nos surpreendeu e por isso vamos expandir o plantio para ter escala comercial aí poderemos alcançar o mercado de Cruzeiro do Sul e Rio Branco’ , cita o produtor que conta com a ajuda do filho Bruno, também engenheiro agrônomo.

O radialista Jenildo Cavalcante, diz que ficou impressionado ” com a doçura da melancia exótica. Essa produção também é a prova de que é possível ter uma agricultura familiar forte e sustentável aqui na região’, conclui.