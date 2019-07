Município de Sena Madureira deve receber Colégio Militar ainda este ano

O governador Gladson Cameli anunciou oficialmente a construção de mais um Colégio Militar no Acre. O município a ser contemplado será Sena Madureira. A instituição deve ser construída próximo ao núcleo da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE) na cidade e a meta é que a obra seja licitada o quanto antes para que a construção do prédio possa iniciar ainda neste segundo semestre.

Durante solenidade na semana passada, Gladson visitou, acompanhado de técnicos da SEE e do secretário Mauro Sérgio Cruz, o local onde a escola será construída. O primeiro passo, segundo ele, será a regularização do terreno junto ao Instituto de Terras do Acre (Iteracre). “Isso para que não tenhamos nenhum problema com a documentação da escola”, informou.

“Se tudo correr dentro do prazo que pretendemos, nossa meta é realizar as matrícula já em março do ano que vem”, afirmou o secretário Mauro Sérgio.

O governo já disse que quer construir 12 novas escolas nos próximos quatro anos. Além de Sena Madureira, Rodrigues Alves, Cruzeiro do sul, Tarauacá, Feijó, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba e Manoel Urbano também serão contemplados com novas unidades escolares.

Em Brasileia, o governo do Estado já delimitou uma área atrás do Hospital Regional Widly Viana para a construção de uma nova escola. Tarauacá terá mais um colégio de ensino médio e Feijó terá uma escola de ensino integral.