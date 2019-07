Homem é vítima de latrocínio na BR-317; suspeitos são procurados pela polícia

Um homem de 55 anos morreu vítima de latrocínio na noite desse domingo, 14, na BR-317, em sua residência, situada na estrada próximo ao município de Brasileia. Informações preliminares apontam que Raimundo Nonato Pessoa teve sua casa invadida por cerca de três bandidos armados. Ele foi rendido pelos bandidos.

A polícia ainda investiga o motivo de os criminosos terem atirado na vítima. Até o momento, sabe-se que levaram duas caminhonetes e cerca de 10 mil reais do local. Informações de que a esposa teria sido ferida na ação dos bandidos foi descartada pelas autoridades policiais.

Um carro do Instituto Médico Legal (IML) se deslocou para o local para resgatar o corpo. As autoridades estão em alerta pelas fronteiras com a Bolívia e o Peru. A vítima seria negociador de gado e esse poderia ser um dos motivos que tenha chamado a atenção dos bandidos, segundo a polícia.

Com informações O Alto Acre