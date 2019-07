Delegado é investigado por ter se apropriado de motocicleta apreendida em Operação

O delegado da polícia civil Obetânio dos Santos, que atua na cidade de Mâncio Lima, está sendo investigado pelo Ministério Público por supostamente ter se apropriado de uma motocicleta apreendida durante uma Operação no período entre 2017 e 2018 quando trabalhava no município de Feijó. A informação consta numa portaria publicada na edição desta segunda-feira, 15, do Diário Eletrônico do Ministério Público.

De acordo com a publicação, o delegado teria supostamente desviado bem particular em proveito alheio, fato consistente no acautelamento da motocicleta Yamaha XTZ 250 Crosser, placa NAF 9545 ao de propriedade do Oficial de Justiça Jean Carlo Macambira de Oliveira , sem a devida autorização judicial.

Segundo o documento ministerial, a motocicleta é fruto de confisco resultante da prática do crime de tráfico de drogas, conforme consta nos autos n.º 0001068- 20.2015.8.01.0013, e fora destinada judicialmente ao uso exclusivo da Polícia Civil em serviço, nos termos da Lei n.º 11.343/06, consoante decisão de fls. 08/09, nos autos n.º 0000605-10.2017.8.01.0013.

A portaria assinada promotor de justiça substituto, Thiago Marques Salomão, destaca que o possível ato ilícito praticado pelo delegado configura a prática do crime de peculato previsto no artigo 312, do Código Penal.

O ac24horas tentou contato com o delegado em busca de esclarecimentos, mas até o fechamento deste material, não obteve êxito. O espaço fica aberto caso o delegado queira se pronunciar. O diretor-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, informou que poderá se manifestar sobre o assunto mais tarde, pois estaria numa reunião da cúpula da segurança.