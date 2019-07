Contra tempo: uma ode à música brasileira

Apresentado no recém inaugurado Teatro Maués Melo, show homenageia grandes nomes da MPB

No próximo sábado, 20, o Teatro Maués Melo recebe no palco uma verdadeira declaração de amor em todas as partes que formam a cultura no Acre.

Com intuito de oferecer ao público um espetáculo que une música e teatro, o show manifesta a arte com um pensamento crítico sobre os temas atuais. “Contra tempo” apresentado por Yasmim Ohana, cantora que faz parte da nova geração de artistas acreanos, traz em seu repertório, sucessos como Corsário e Pseudosocial, grandes nomes da primeira geração perpassando pelas novas vozes da Música Popular Brasileira.

As intervenções teatrais que engrandecem a apresentação aproximando os vários campos da cultura, contam com a participação especial dos artistas Diogo Soares, Juliana Albuquerque, César Félix, GABS, Anderson Poblen, Lilian Pontes, Flor de Jambo, João Araújo e Arthur Miúda. A direção artística é assinada por Sarah Jainy e Kétila Araújo e direção musical de Deivid Menezes.

O show será realizado no dia 20 de julho, às 20 horas, no Teatro Maués Melo, localizado no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, Rua Luiz Z da Silva, 420. Conj. Manoel Julião. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20, nos pontos de venda: Casa do Rio, Território Criativo e Café com Poesia.