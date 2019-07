Reserva Extrativista Cazumbá recebe escola rural, centro tecnológico e núcleo de artesanato

Um dia para ficar marcado na vida dos moradores da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, localizada na zona rural do município de Sena Madureira. Nesta sexta-feira, 12, o local recebeu inúmeras boas visitas para a inauguração de três importantes instituições, entre elas a escola rural José Siqueira dos Santos, o Centro Tecnológico e o Centro de Artesanato Cazumbarte.

O prefeito Mazinho Serafim não conteve a emoção de contribuir com a nova vida dos residentes da Reserva Cazumbá. Ao lado do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli e demais parceiros do município, Serafim afirmou que o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos moradores de Sena Madureira está sendo inteiramente cumprindo.

“A inauguração destes espaços é a prova de que estamos trabalhando para honrar a comunidade do Cazumbá-Iracema da maneira que foi prometida: dando melhores condições de vida, de trabalho e de aprendizagem. Tudo isso é para a comunidade. Estou satisfeito com a parceria firmada com o governo do Acre, pois somente a união dos poderes é capaz de fazer as coisas acontecerem e beneficiar nossa população”, ressaltou Mazinho.

A deputada estadual Meire Serafim também prestigiou a inauguração dos espaços. Para a parlamentar o momento foi de extrema felicidade. “É de grande importância a entrega desses estabelecimentos, principalmente a escola rural, que vai oferecer um ensino de qualidade para os jovens. Me sinto lisonjeada por poder contribuir e apoiar mais esta ação da prefeitura”.

O governador Gladson Cameli também já acenou recursos para dar continuidade aos serviços de pavimentação das ruas de Sena Madureira e na via principal que dá acesso à Reserva do Cazumbá-Iracema. Além disso, a prefeitura do município também irá receber equipamentos que vão abastecer a Usina de Beneficiamento de Castanha. “A usina vai funcionar em parceria com a Reserva do Cazumbá-Iracema e beneficiar a própria comunidade, gerando mais emprego e renda. Dessa forma melhoramos a vida das pessoas que moram na zona urbana e rural”, proferiu Mazinho Serafim.

Hoje, mais de 40 famílias moram próximas umas às outras, em forma de vila e compartilhando espaços coletivos na comunidade do Núcleo Cazumbá. Sala de informática, salas climatizadas, internet, novas instalações escolares, tudo isso agora à disposição dos moradores da comunidade rural.

O Núcleo Produtivo de Artesanato Cazumbarte foi inaugurado com investimento social da Fundação Banco do Brasil, com recursos do Fundo da Amazônia e Ecoforte. Participaram da solenidade de inauguração equipes de governo do Acre, o vice-prefeito de Sena, Gilberto Lira, vereadores do município, parlamentares estaduais, secretários municipais e estaduais, representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), moradores da comunidade, estudantes e artesão de Sena Madureira.

Homenagem

A Escola Rural José Siqueira dos Santos recebeu esse nome em homenagem a um líder que se doou a comunidade do Cazumbá-Iracema desde que chegou ao local, em meados de 1979, até 2013, quando faleceu.

Ele se tornou presidente da Associação de Seringueiros do Seringal Cazumbá e, apesar de não ter tido oportunidade de estudar, fez questão de oferecer estudo aos filos.

Trabalhou na construção da primeira escola da comunidade e construiu mais de 50 residências dentro da Reserva.