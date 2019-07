Parque Nacional da Serra do Divisor completa 30 anos de criação sem nenhuma comemoração

Ministrar somente ensinamentos bíblicos, éticos e morais talvez não fosse tão atrativo para os jovens. Pensando nisso, a Igreja Batista Regular Filadélfia, localizada na Estrada da Sobral, no bairro Ayrton Sena, em Rio Branco, decidiu intervir com a junção do esporte. A ideia deu certo e atraiu dezenas de jovens interessados em participar das atividades do Templo.

Hoje, ao menos 60 crianças e adolescentes – de 8 a 12 anos, moradores de um bairro periférico, ampliam seus horizontes rumo ao sucesso pessoal e profissional, contemplando aprendizado, fé e cooperação. O projeto começou em dezembro do ano passado quando o Pastor Altemir Batista de Figueiredo, ou apenas Pr. Figueiredo, observou a necessidade de ocupar o tempo livre daquelas crianças com ações realmente produtivas.

Foi aí que surgiu o “Bíblia e Bola”, que agrega atividades do evangelho ao futebol de salão, o Futsal. “O diferencial é que toda semana eles têm duas horas de programação, sendo uma hora de ensinamento bíblico, valores éticos e morais e uma hora de futebol”, explica o Pastor. Os encontros semanais se tornaram prioridade na vida dos jovens participantes e quem agradece são os pais.

Vastir da Silva Mesquita é uma das mães que colaboram com o projeto acompanhando as atividades junto aos filhos. Segundo ela, José Henrique e Cristian – de 8 e 10 anos, não cogitam deixar o “Bíblia e Bola” nem por um dia. Frequentadores assíduos, a mãe diz que foi uma maneira de aprimorar a educação dos filhos.

“É muito bom esse projeto. Ele é um incentivo na vida das crianças. Na igreja eles aprendem um pouco mais de Deus e conhecem a importância do esporte”. Para eles, a rotina na igreja não enfrentou nenhuma dificuldade, já que integram uma família de raízes evangélicas. “Meus filhos já conheciam o evangelho, então a inserção do futsal foi o que mais chamou atenção deles”, conta Mesquita.

O decorrer das atividades mostrou aos organizadores do projeto que as ações desenvolvidas junto da igreja, por meio do esporte, ajudaram a afastar, significativamente, os jovens daquela localidade do mundo do crime. A própria mãe, Vastir da Silva, reconhece: “o comportamento deles realmente muda para melhor. Mesmo sendo muito ativos, percebemos que eles preferem ir para a igreja do que se misturar com esse mundo perigoso”, destaca.

Torneio de futsal

No último dia 22 de junho os 60 integrantes do projeto participaram da formatura do curso bíblico que começaram em 2018: “uma festa muito bonita”, revela o Pastor. Mas o ponto alto do projeto é mesmo o torneio de futsal, que conta com a disputa de duas turmas de 30 alunos do “Bíblia e Bola”. Na manhã deste sábado, 13, eles encerraram a competição numa partida entre dois times – um da manhã e outro da tarde.

O jogo ocorreu no Ginásio Poliesportivo Chico Mineiro, situado próximo a igreja, e fechou com chave de ouro mais uma etapa do projeto. “Nossa ideia é transformar a realidade desse local, desses jovens. Mostrar que há melhores oportunidades de vida. É isso que o projeto “Bíblia e Bola” faz na vida dos participantes”, explica Pastor Figueiredo.

A competição também é um momento de a igreja se aproximar da família das crianças e jovens integrantes do projeto. O resgate desses jovens por meio do ensinamento bíblico e o incentivo ao esporte pretende alcançar cada vez mais crianças e adolescentes e chegar, quem sabe, a demais localidades da capital acreana.

“Nossos jovens estão morrendo muito cedo por se envolverem com as drogas e a marginalidade. Queremos dar uma perspectiva de vida para esses meninos. Queremos que eles cresçam e formem família sem se envolver com coisas erradas”, ressalta Pastor Figueiredo.

Quem se interessar pela ideia e quiser conhecer mais ou ajudar nas atividades elaboradas, basta entrar em contato com o Pastor da igreja pelo telefone (68) 9936-9797.