Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 2,5 milhões

Rio Branco sediou a abertura do Encontro Internacional dos Grafiteiros, o RB Graffiti, ocorrido nesta sexta-feira (12). O evento ocorreu no Memorial dos Autonomistas e esta é a terceira edição do RB Graffiti, promovido pelo grupo Aquiry Crew. O encontro de grafiteiros irá realizar atividades até o dia 21 de julho.

O evento promete uma verdadeira intervenção cultural em Rio Branco. São mais de cem artistas, entre grafiteiros e rappers locais, nacionais e internacionais, participando diretamente das atividades, que também irão ocorrer no município de Cruzeiro do Sul, levando grafite, música, dança, poesia, cultura de paz e consciência ambiental.

“Este é um festival de trocas humanas, de criação artística e de conscientização social. É um evento que reúne diversos movimentos e permite que a sociedade conheça melhor o universo do grafite e outras linguagens das culturas urbanas. O RB acaba funcionando como um grande catalizador dessas iniciativas”, afirma Matias Souza, um dos organizadores do evento.

A prefeitura de Rio Branco prestigiou a abertura do RB Graffite. Para Socorro Neri, o evento se preocupa com as artes urbanas, mas também com movimentos de resistência. “Temos aqui visitantes de vários estados brasileiros e de outros países. Gente de boa qualidade que vai contribuir com essa cultura, fazendo intercâmbio com os grafiteiros locais, de modo que deixarão nossa cidade mais bonita e colorida. Um movimento que prega a paz e a equidade de gênero”, destacou Neri.

O evento também terá uma programação no morro do Preventório. Lá, além das intervenções de grafite, terá plantio de mudas, oficinas e apresentações culturais, entre outros. As artes serão feitas pelos artistas no reservatório de água do bairro, casas dos moradores e no muro da escola Heloísa Mourão Marques.

Para Esther Silva, uma das organizadoras, a inovação vai permitir a revelação de muitas grafiteiras, e o reconhecimento de outras que já desenvolvem um trabalho consistente.

RB Fest 2019

No próximo domingo, dia 14, vai ocorrer o ponto alto da programação do RB Graffiti, a RB Fest. Realizada no espaço cultural Massemba (Avenida Norte, 860 – Tucumã), serão realizados vários shows de artistas locais, e uma atração nacional: o MC Marechal.

O rapper carioca vem pela primeira vez a Rio Branco e traz um show de resistência e crítica social, encerrando a etapa Rio Branco do evento. De 16 a 21 de julho, o festival segue para Cruzeiro do Sul.