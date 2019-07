Dupla em motocicleta ataca novamente e fere duas pessoas a tiros na Baixada da Sobral

No último dia 16 de junho, o Parque Nacional da Serra do Divisor, a única unidade de conservação integral federal no Acre e uma das cinco unidades da região fronteiriça da Amazônia, completou 30 anos de criação.

A gestão do Parque é do Instituto Chico Mendes de Conservação- ICMBio, que não anunciou nenhuma programação para lembrar a data.

No momento o Parque é destaque, devido ao fato do ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, na vinda à Cruzeiro do Sul, no último dia 27 de junho, ter afirmado o interesse do governo federal em dar seguimento à construção da BR-364 até o Peru, passando por dentro da unidade.

Além da falta de ações para lembrar os trinta anos de criação da unidade, o descuido do ICMBio, com o Parque, fica claro, também no abandono desse veículo, destinado ao suporte do Parque, na frente de um terreno próximo da sede do escritório do IBAMA.

O carro, patrimônio público, quase sendo coberto pelo mato e enferrujado, continua emplacado. Na placa, além dos números, o nome Brasil. Os vizinhos dizem que o veículo está no local há mais de dois anos

Local de beleza e mistérios

Turistas de várias partes do mundo, além de pesquisadores visitam o Parque Nacional da Serra do Divisor atraídos pela maior biodiversidade da Amazônia, com cachoeiras, trilhas, e até pedras que lembram ametista.

O fotógrafo Marcus Vicentti, que faz expedições fotográficas anuais para o Parque conta que ” o lugar é cheio de mistérios e é desconhecido dos brasileiros. Atrai o turismo de pesquisa e de imersão e fortalece a comunidade local, que tem pousada e serve de guia, além do suporte com a bagagem nas trilhas e subida do Mirante”, cita o fotógrafo que já levou cerca de cem pessoas ao local para o registro de fotografias da fauna e da flora.

Fotos de Marcos Vicentti: