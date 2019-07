Criminosos que roubavam carros para vender na Bolívia são presos pela polícia militar

Quatro pessoas ligadas a organizações criminosas foram presas por policiais militares do Grupamento GIRO do 10°BPM nessa sexta-feira (12). De acordo com a polícia, o grupo atuava na em municípios da fronteira do Estado do Acre, praticando roubos de veículos e posteriormente vendendo-os na Bolívia.

Com os criminosos, os militares encontraram as armas utilizadas por eles durante os assaltos. As armas também eram utilizadas para atentados contra a vida de desafetos de facções rivais e para fazer a segurança das bocas de fumo que estão sob o domínio do grupo criminoso.

Em poder do grupo, também foi encontrado parte do dinheiro resultado da venda de uma motocicleta roubada em Brasileia na noite anterior e que fora vendida em Cobija, na Bolívia.