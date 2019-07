Caravana do Desenvolvimento qualifica quase mil pessoas em Feijó

Durante quase um mês, a cidade de Feijó, localizada no Vale do Juruá, respirou a Caravana do Desenvolvimento. O projeto do Sistema Federação das Indústrias do Acre, que nesta edição contou com as parcerias da Prefeitura Municipal, Sebrae e Senac, ofertou 30 cursos profissionalizantes gratuitos à população. E o sucesso da iniciativa pode ser comprovado com um número expressivo: quase mil pessoas foram qualificadas.

Para celebrar esses resultados, uma grande festa marcou a entrega dos certificados aos alunos concludentes. A solenidade foi realizada na noite desta sexta-feira, 12, na Escola Estadual José Gurgel Rabelo. Durante a abertura da solenidade, o presidente da FIEAC, José Adriano, ressaltou a satisfação de poder contribuir para que Feijó tenha, a partir de agora, além mão-de-obra qualificada, uma população com esperança de dias melhores.

“Agradeço a todos os parceiros, colaboradores e instituições que contribuíram para o sucesso desse mutirão de qualificação em Feijó. Tivemos mais de 1,2 mil alunos inscritos. Por isso, fiz questão de vir na primeira semana dos cursos, ainda no mês de junho, para incentivar que os estudantes aproveitassem essa grande oportunidade. E, pela quantidade de pessoas que vemos aqui para receber seus certificados, nota-se que fizeram o que nós realmente esperávamos”, frisou José Adriano.

O presidente também falou sobre o esforço com que o Sistema S trabalha para se manter de pé e enalteceu a importância de suas instituições, sobretudo no que diz respeito à oferta de qualificação profissional para ajudar a desenvolver o Acre e o Brasil. “Não medimos esforços para mantermos a excelência de nossos serviços. Vocês estão recebendo certificados de instituições como SESI, SENAI, Senac e Sebrae, reconhecidos no Brasil e internacionalmente, portanto, estão em um patamar elevado de conhecimento. Sigam firmes em seus propósitos e contem com o Sistema FIEAC”, ressaltou o empresário.

Augusto Nepomucena, coordenador da Caravana do Desenvolvimento e presidente do Sindicato da Indústria de Móveis do Acre (Sindmóveis), lembrou que é a segunda vez que a iniciativa de qualificação profissional beneficiou a população feijoense. “São dezenas de cursos de total qualidade e que realmente preparam para o mercado de trabalho. É um passo importante para que vocês tenham sucesso em suas profissões”, assinalou.

O anfitrião Kiefer Cavalcante, prefeito de Feijó, enalteceu o legado que a Caravana do Desenvolvimento deixa para o município. “É gratificante ver esse grande número de pessoas qualificadas em nosso município, em uma grande parceria com a FIEAC, Sebrae e Senac. Nossa população tem muito talento e necessitava dessa grande oportunidade de qualificação, que renova as esperanças e traz otimismo para nossos jovens e para toda a população. Feijó diz muito obrigado ao presidente José Adriano e ao Sistema FIEAC”, discursou o prefeito.

Também presente ao evento, o deputado estadual Cadmiel Bonfim, que é de Feijó, fez questão de demonstrar toda sua alegria pela passagem da Caravana do Desenvolvimento pela cidade. “Fico muito contente de ver esses resultados excepcionais. Isso dá um novo ânimo para todo o município. Quase mil alunos formados nos mais diversos cursos. Não tenho dúvidas de que essa qualificação abrirá um leque de oportunidades, com mão-de-obra capacitada e os novos empreendedores que surgirão. Sempre digo que o sucesso é a junção de oportunidade e qualificação. O Sistema FIEAC qualificou e agora vamos esperar que surjam as oportunidades”, acrescentou o parlamentar.

Também estiveram presentes na solenidade Socorro Lima, representante da direção do SENAC, vereadores e secretários municipais.

Caravana para todas as tribos – Além de alunos de todas as idades, chamou atenção a grande presença de indígenas nos cursos da Caravana do Desenvolvimento. Eles saíam de diferentes aldeias, usando como transporte canoas, bicicletas ou outros veículos – sem se importar com o tempo de deslocamento – mas marcaram presença nas aulas e, obviamente, não deixaram de comparecer na solenidade de certificação.

O casal Sandreia da Silva Situba Kaxinawá e Francisco Nadson de Araújo Ferreira, o Ixã, índios Huni Kuî que moram na aldeia Belo Monte, no Baixo Rio Envira, é um exemplo de determinação. Eles têm uma filha de seis meses e muitas vezes levar a bebê aos cursos para não perder as aulas.

“Fiz o curso de auto liderança, que me ajudará a organizar melhor meu trabalho junto ao meu povo na escola indígena onde trabalho. Já a minha esposa fez redação para o Enem e o curso de alimentação e saúde, que também irá ajudá-la. Além do conhecimento, gostamos muito da Caravana do Desenvolvimento por oportunizar o compartilhamento de experiências com os não-indígenas”, contou Ixã.

Professores reconhecidos – Os professores dos cursos da Caravana do Desenvolvimento marcaram presença na solenidade de certificação e foram exaltados pelos alunos. Rosiney Cretaro, que ministra os cursos de pizzaiolo, pães massas especiais, além bolos e tortas, foi uma dos docentes mais festejada.

Ela conta que atua no SENAI há cinco anos e tem mais de 30 anos de experiência no segmento de alimentação. “É muito gratificante ver o empenho, a participação e o entusiasmo dos alunos em buscar aprender. Nós criamos um vínculo durante essa passagem de quase um mês pela cidade e retornarmos para Rio Branco de coração partido”, comentou a professora.

Além da festa por receber seus certificados, os alunos também participaram de sorteios de brindes ofertados pelo Sistema FIEAC a todos os participantes dos cursos da Caravana do Desenvolvimento em Feijó.