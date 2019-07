Após encontrarem arma com detentos, IAPEN suspende visitas no FOC

A direção do Complexo Penitenciário do Estado do Acre Francisco de Oliveira Conde (FOC) emitiu uma decisão no início da noite deste sábado, 13, após reunião do Conselho Gestor do Sistema Integrado de Segurança Pública (Consisp), informando a suspensão de visitas íntimas e familiares por tempo indeterminado nos Pavilhões L e H da Unidade Prisional localizada em Rio Branco.

Segundo o documento, a suspensão das visitas se deu após agentes penitenciários encontrarem uma arma de fogo de uso restrito em poder dos detentos nos referidos Pavilhões do FOC. A arma foi localizada nas dependências do presídio no último dia 12 de julho.

Levando em conta a possibilidade de haver mais armas escondidas nos mesmo pavilhões, a segurança estadual resolveu suspender as visitas. Além disso, a direção do presídio também afirma que irá realizar uma inspeção minuciosa nos Pavilhões L e H.

Existe ainda a “possibilidade de tais armamentos serem utilizados em uma possível rebelião no presídio”, informa a decisão, assinada pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar.

A preocupação do governo, conforme a decisão, é com a segurança pública e manutenção da ordem. “Há necessidade de preservar vidas e evitar que familiares não sejam utilizados com escudo em uma possível rebelião”.