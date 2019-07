Luiz Tchê agradece por Gladson Cameli aceitar críticas: “é diferente de governos passados”

Foi aprovada durante sessão extraordinária nesta quinta-feira, 11, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei de autoria do deputado Chico Viga (PHS), que assegura às pessoas com deficiência visual o direito a obtenção das certidões de registro civil, carteira de identidade e certificados escolares, confeccionados em sistema de leitura braille, bem como, em sistema convencional ortográfico, ou seja, impressa em tinta ou escrita no âmbito do Estado do Acre.

De acordo com a proposta, os efeitos se estenderão também as certidões de nascimento, casamento e óbito. Os cartórios deverão divulgar, permanentemente, por meio próprios e adequados, a disponibilidade do serviço.

O deputado enfatiza que fica proibido o acréscimo do valor cobrado pelos cartórios de registro civil para a emissão das certidões referidas na lei.

A lei aprovada será encaminhada ao Palácio Rio Branco que decidirá se veta ou sanciona o projeto.