Socorro Neri vai à justiça por aumento de receita 

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, revelou ontem ao BLOG DO CRICA de que já acionou a Procuradoria Jurídica do Município para que os repasses institucionais do ICMS que são repassados aos municípios pelo Estado, o teto destinado á prefeitura da capital seja aumentado para o seu limite legal. O que vem acontecendo desde o governo Jorge Viana é que, o percentual que era para ser passado integral á PMRB foi diminuído e rateado para beneficiar os demais municípios. “Eu não posso abrir mão de uma receita municipal, que é pouca, porque isso seria prevaricar”, admitiu. A prefeita falou reconhecer que será aberta uma guerra fiscal com os outros prefeitos, que terão as receitas das suas prefeituras reduzidas. Mas ressalva que, ela reivindica apenas o que é legal. Alguns prefeitos já admitiram que, isso ocorrendo eles fecharão as portas das suas prefeituras, porque não terão como tocar mais suas administrações. Esta é uma novela que está se iniciando e terá capítulos conturbados.

CABELO BOLSONARO

O governador Gladson Cameli anda reclamando com amigos, que em Brasília resolveu cortar o cabelo no mesmo barbeiro do presidente Jair Bolsonaro. Saiu esfumaçando com corte militar.

APOSTA ABERTA

Numa roda de políticos em que estavam dois senadores e um deputado federal foi travada uma aposta sobre quanto tempo o ex-prefeito Tião Bocalom vai agüentar no comando da EMATER-ACRE e sua permanência no governo. O mais otimista deu três meses no cargo.

DESGASTE DESNECESSÁRIO

Não sei quem, mas alguém tem de segurar os atos impulsivos do governador Gladson, para que não fique criando uma pauta negativa atrás da outra. Foi o caso da nomeação do genro de uma ex-deputada federal para uma CEC, sem consultá-lo, e este recusou no Face. Ficou feio!

PEQUENAS COISAS QUE DESGASTAM

O Gladson tem que se cuidar para não gastar seu capital de popularidade com deslizes tolos.

DIREITO COMO CIDADÃO E POLÍTICO

Nada demais o vereador Emerson Jarude entrar com uma ação para investigar a licitação do governo para o aluguel de um jatinho. Se já não estiver sendo usado, servirá para esclarecer.

ALGUÉM ESPERAVA O CONTRÁRIO?

Nenhuma surpresa da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) ter sido a única da bancada federal acreana a votar contra a Reforma da Previdência. Não votou pelo conteúdo da PEC, mas sim por o seu partido ser oposição ao governo Jair Bolsonaro, e por quem torce contra.

CADA QUAL NO SEU CADA QUAL

Mas, não é por isso que a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) tenha que ser execrada. O condenável na política é não se ter uma posição definida, e a Perpétua tem posição marcada

“NUNCA PENSEI”

O vereador Lene Petecão (PSD) me disse ontem que, nunca passou pela sua cabeça deixar o PSD, partido pelo qual pretende disputar a reeleição. Como deixar o PSD e do qual sou a líder na Câmara Municipal de Rio Branco? Foi a indagação que fez ao BLOG DO CRICA.

PARA QUE MUDAR?

O deputado Roberto Duarte (MDB) não tem porque mudar a sua postura de um dos mais duros críticos ao Gladson Cameli na ALEAC, nestes primeiros seis meses. Teve todos os seus projetos aprovados pela base do governo e sancionados pelo governador. Mudar para quê?

SEM CHEQUE EM BRANCO

O Gladson foi duro ao trombar com a Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário, ao se negar subir um décimo ao menos nos tetos financeiros dessas instituições. E a sua frase registrada na imprensa, foi emblemática: “não vou dar cheque em branco aos poderes”.

REI DA CONFUSÃO

Conheço poucos políticos para gostar de confusão igual ao vice-governador Major Rocha. Este processo que culminou com a cassação do prefeito Ilderlei Cordeiro e deixou o ex-prefeito Vagner Sales inelegível, teve início com uma gravação clandestina incentivada pelo Rocha.

ELEIÇÃO PARA PREFEITO

Na última eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul, o então deputado federal Major Rocha (PSDB) apoiava a candidatura do professor Henrique Afonso (PSDB) para a prefeitura. Montou toda a artimanha da gravação feita por um candidato a vereador com o ex-prefeito Vagner Sales (MDB), que apoiava a candidatura de Ilderlei. Esperava uma cassação imediata.

CONTINUA NO CARGO

Ninguém aposte que o prefeito Ilderlei Cordeiro venha perder o cargo, porque da decisão em primeira instância ainda caberá uma série de recursos e o processo mostra que não estava presente no ato da gravação do candidato a vereador com o então prefeito Vagner Sales.

UMA GRAVAÇÃO CLANDESTINA

Além de ser muito improvável que uma gravação clandestina, ao arrepio da lei, venha a ser aceita como prova no Tribunal Regional Eleitoral do Acre e no Tribunal Superior Eleitoral, se chegar até esta instância. E até isso acontecer, o prefeito Ilderlei terminará o seu mandato.

TERMINOU POR CIMA

O líder do governo, deputado Luiz Tchê (PDT), saiu com a missão que lhe foi dada cumprida. Conseguiu unificar a base do governo, conduziu com maestria a aprovação da LDO, e teve o seu trabalho reconhecido até pelos deputados da oposição. O seu forte foi o diálogo.

EXPULSÃO ENGATILHADA

A se confirmar a ameaça da direção nacional do PDT de que expulsaria o deputado que votasse a favor da PEC da Previdência Social, o deputado federal Jesus Sérgio está com os seus dias contados no partido. Caso seja expulso, ele poderá escolher um novo partido sem problemas.

A META É OUTRA

Chegou a informação de não ser meta da deputada federal Vanda Denir (SD) disputar o governo. A meta do SD ao curto prazo será fazer o maior número de prefeitos e vereadores.

SABICHÕES

A prefeita Socorro Neri justificou não estar mais mandando o cronograma de obras espalhadas pela cidade aos vereadores, porque alguns sabichões chegavam nas obras concluídas para dizer aos moradores que o benefício foi fruto de suas indicações na Câmara Municipal.

A VOLTA DO DUDU

O PCdoB não tem nome para disputar a prefeitura da capital com alguma chance de sucesso e deve centrar a campanha em reeleger o vereador Eduardo Farias (PCdoB) e aumentar o número de representantes na Câmara Municipal de Rio Branco.

ASSUNTO PARA 2020

Mesmo pressionada para se pronunciar sobre uma possível disputa da reeleição, a prefeita Socorro Neri esquivou-se durante o programa “Boa Conversa”, do ac24horas, ontem, e disse ser este um assunto para ser discutido no próximo ano com os seus aliados. Agiu certo.

MISTURA EXPLOSIVA

Caso diga agora que disputará a reeleição daria uma mistura explosiva entre gestão e política.

CONVITE RECUSADO

Pouca gente sabe, mas a Marfisa Galvão, mulher do senador Sérgio Petecão (PSD), foi convidada para ser secretária no governo Gladson, mas declinou. Também não disputará uma vaga de vereadora na capital. Quer guardar o seu capital de 17 mil votos para 2022.

REVELAÇÃO NA TRIBUNA

É unanimidade entre os colegas jornalistas que cobrem os trabalhos da Câmara Municipal de Rio Branco de que, o vereador Rodrigo Forneck (PT) é uma das revelações da nova safra de políticos do PT. E se saiu muito bem no papel de líder da prefeita Socorro Neri.

QUADRO INDEFINIDO

Senador Guiomard é de um quadro político indefinido. O atual prefeito Gilson da Funerária não tem sido esta Coca-Cola toda, não se sabe se o prefeito afastado André Maia voltará ao cargo, e também tem que se esperar como se posicionarão as lideranças do município.

O FILHO É TEU

Secretário Thiago Caetano, quem casa com a viúva cria os filhos. Quem abriu aquela vala que até hoje permanece na rua principal do Jardim Tropical foi o DEPASA, que está sob a sua responsabilidade. Não dá mais para fazer-se de cego e manter aquele serviço porco.