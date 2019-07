Prefeitura de Plácido de Castro paga metade do 13º salário aos servidores do município

Com apoio do Sindigraf, empreendedores marcam presença na mais importante feira de tecnologias de Impressão para os mercados de serigrafia, sign e têxtil do país

Empresários acreanos do setor gráfico associados ao Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado (Sindigraf) e participantes do projeto Procompi estão participando nesta semana, entre os dias 10 e 13 de junho, da 29ª edição da FuturePrint – Feira de Tecnologias de Impressão para os mercados de serigrafia, sign e têxtil, que acontece em São Paulo.

O evento é considerado a mais completa feira para geração e transformação de negócios, estímulo ao conhecimento empresarial e profissional e apoio à evolução de mercados e segmentos da indústria da impressão e comunicação visual. Tem o intuito de geração de negócios, conhecimento, capacitação e relacionamento para impulsionar o setor gerando valor, sustentabilidade e competitividade para os negócios.

Entre os empresários acreanos presentes ao evento está o empresário Dirceu Cipriani, da Nossa Gráfica. Ele conta que é sua primeira participação na FuturePrint. “Tem sido uma experiência muito boa. No Acre, o nosso setor está muito distante da realidade dos grandes centros. Então essa é uma grande oportunidade para conhecermos novidades e tecnologias de última geração para melhorarmos os nossos serviços e, consequentemente, o atendimento às demandas de nossos clientes”, salienta Cipriani.

Quem também está entusiasmado é o empresário José Acrevenos, da Acre Publicidade. Segundo ele, a vasta programação do evento dá nova visão para muitos empreendedores. “É, sem dúvidas, a feira mais importante do nosso segmento. Agradecemos ao Sindigraf e ao Procompi pela oportunidade que resultará em avanços para as gráficas do nosso Estado”, destaca Acrevenos.

De acordo com o presidente do Sindigraf, José Afonso Boaventura, o sindicato tem se esforçado para alavancar o setor no Acre. “Em parceria com a Federação das Indústrias (FIEAC), Procompi e outros projetos, temos buscando sempre proporcionar ações que assegurem melhorias para toda a classe dos gráficos”, assinala Boaventura.

Também integram a comitiva de empresários acreanos na 29ª FuturePrint Marivete Furtado, da Gráfica Vitória; Nerilson Guedes, da Nerilson Impressão; e José Alberto Walter, da J. A. da Silva Walter.

Sobre o Procompi – O projeto Procompi tem o objetivo de fortalecer, de forma sustentável, as empresas do setor gráfico, potencializando a inovação e a tecnologia na produção, promovendo a geração de novos negócios com ampliação de mercado e estimulando a cooperação entre as empresas dos municípios do Acre.

Assessoria FIEAC