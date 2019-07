Operação Verão de Brasileia atua com quatro frentes de trabalho na cidade e área rural

A Polícia Rodoviária Federal no Acre deu posse nessa quinta-feira, 11, ao novo inspetor da Superintendência Regional do órgão no Estado, o Inspetor Getúlio Mário Gomes de Azevedo. A solenidade ocorreu no auditório da Polícia Federal (PF), em Rio Branco.

Até abril de 2016, a PRF no Acre pertencia à 5a Delegacia da Superintendência de Rondônia (SRPRF-RO/AC). A partir do dia 6 de abril daquele ano, foi implementada a Superintendência da PRF no Acre (SRPRF/AC).

O Insp. Getúlio faz parte da história da Polícia Rodoviária Federal, ele desempenhou diversas funções operacionais e de gestão nos estados de Rondônia e Acre. As últimas funções exercidas antes de assumir o novo cargo foram a de Chefe da Seção de Operações e Superintendente Substituto da SRPRF-RO, entre os anos de 2016 e 2019.

O novo Superintendente trabalhará com o efetivo de policiais rodoviários federais buscando a integração com as forças de segurança que atuam no Acre e demais agências parceiras. Sua proposta é dar continuidade ao trabalho já executado pela instituição.

A cerimônia de posse foi prestigiada por diversos convidados, como o vice-governador Major Rocha, representantes da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Acre, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), membros da secretaria de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, parlamentares da Assembleia Legislativa do estado do Acre (ALEAC), e o Prefeito Municipal de Sena Madureira, Mazinho Serafim.