“O Gladson é muito afável, mas falta parcerias”, diz Socorro Neri em entrevista; assista

A prefeita Socorro Neri (PSB), diferente de muitos políticos que falam de forma estabanada, mede as palavras. Articula bem o discurso. Na entrevista aos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira, no programa Boa Conversa, ela deixou claro para os aliados do PT e do PCdoB que só trata de candidatura à reeleição ano que vem. Disse que soube do desejo da secretária de Saúde, Mônica Feres, de municipalizar as UPAS pela imprensa. “A prefeitura não tem a menor condição de assumir isso”, declarou. Cobrou do governador parcerias para a capital, já que mais da metade da população do Estado concentra-se aqui. Reclamou da virulência das críticas e agressões sofridas. “Ataques a minha honra até”, lamentou, mas avaliou que essa fase está superada. Trabalha em 40 bairros na operação tapa-buracos, mas tem muito verão pela frente. Assista!

