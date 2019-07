Gladson acertou com Tchê!

Desde que escolheu para líder o deputado Luís Tchê (PDT) que as crises com deputados da base migraram para outras áreas da administração. Aos poucos, Tchê foi ajustando o relacionamento com parlamentares descontentes que costumavam espatifar o ninho da pata na tribuna e na imprensa. Outros atores também contribuíram como, por exemplo, o presidente da Assembleia, deputado Nicolau Júnior, o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade e o vice-governador major Rocha (PSDB).

O certo é que o governador Gladson Cameli (Progressista) demonstrou força na última sessão antes do recesso com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) sem modificações que comprometessem as metas do Poder Executivo. Tchê conduziu muito bem o processo com apoio de Ribamar. Ao final da sessão o próprio governador foi ao parlamento agradecer ao Nicolau, ao seu líder e aos demais deputados, inclusive da oposição. Assim é que se faz!

. Deputados da base do governo destacavam (e até agradeciam) a contribuição que o líder do PC do B, deputado Edvaldo Magalhães, deu para tornar o parlamento forte, respeitado.

. Edvaldo lembrou dois momentos importantes da Assembleia nesse primeiro semestre:

. A crise da Ageac, quando o governo tentou atropelar a legislação passando por cima do Poder, e no debate sobre a CPI da Energisa em que o parlamento se impôs com a atuação firme do presidente Nicolau fazendo valer o Regimento Interno da Casa.

. Na LDO nem Tribunal de Justiça, nem Defensoria Pública, muito menos Assembleia Legislativa; o cobertor é mais curto do que se pensava.

. Aprendi com o Martinello:

. “Tempos bicudos”!

. A crise financeira é tão aguda e profunda que velhas amizades estão derretendo que nem gelo, quem nem manteiga no calor.

. Não era amizade pura, era jogo de interesses!

. Sócrates, o grego, dizia que a felicidade do homem não pode ser fundamentada na fama, no poder nem no dinheiro.

. São instáveis!

. O estudo, o conhecimento, a sabedoria e a amizade verdadeira não são instáveis…

. Maria Rosa por que você colocou o nome do cachorro de Sócrates?

. “Acho bonito!”

. Tudo bem se fosse um Fila, Rottweiler, um pastor alemão, mas aquela caixa de pulgas, aquele vira-latas criado na rua, cego dum olho?!

. “Que é que tem, o cachorro né meu, o senhor deveria era ir para o monte orar!”

. Onde é esse monte?

. “No Calafate…”

. Ainda tem alguém vivo por lá?

. “Num confia em Deus não, é”?

. Chega Maria Rosa, chega! Faz um café aí prá nós!

. A secretária de Saúde, Mônica Feres, deverá ter uns dias de paz por conta do recesso da Assembleia Legislativa.

. Os que mais reclamavam da Saúde eram os parlamentares da base do governo.

. A deputada Antônia Sales (MDB), por exemplo, é uma crítica dura em relação as condições do atendimento ao povo do Envira e Juruá.

. O 1º secretário da Assembleia, deputado Luís Gonzaga (PSDB), administra a Casa, representa o Acre em reuniões em Brasília e ainda tem tempo de organizar campeonato em lugares distantes do Juruá com 115 times.

. É uma máquina!

. Xapuriense das antigas me encontra e pergunta quando vão construir a ponte ligando a cidade ao bairro (da) Sibéria?

. Sei não, seu Raimundo!

. Outro, se eu já andei de jatinho?

. Não, andei de jatão!

. É cada uma que parece duas!

. Acabo de ler o livro Fé em Ação, do pastor Agostinho, da Igreja Batista do Bosque (IBB).

. Excelente remédio para esses tempos difíceis, quando as dores da existência tem levado muitos ao suicídio.

. O pastor Agostinho Ribeiro é exímio administrador, focado em projetos para expansão da Igreja, é humilde, não é preconceituoso, pescador, uma boa conversa, um homem de carne e osso como todo mundo.

. Mas também sabe cobrar resultados, sabe dizer não!

