Festival de Praia de Tarauacá já tem data marcada no próximo mês de agosto

Durante a votação da autorização para que o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, pudesse contrair empréstimo de R$15 milhões, o vereador Elenildo da Pesca (Progressistas), mesmo partido do prefeito, anunciou que votava favorável ao empréstimo contra sua vontade pessoal e que, por isso, deixaria a legenda. Ele diz que uma força tarefa da prefeitura foi à sua casa horas antes da votação, para pressiona – lo a votar sim para aprovação do empréstimo junto à Caixa Econômica.

Elenildo anunciou que, se o partido não o deixasse sair com mandato, esperaria uma “janela” jurídica e sairia de qualquer forma.

Mas passados os dias, o vereador, que também é presidente da Colônia de Pescadores, já não é mais tão contundente e fala na possibilidade de permanecer no partido. Ele, que está em Rio Branco, diz que “tudo vai depender de uma conversa que terei com o governador Gladson Cameli. Posso ficar sim no PP”.

Elenildo confirma fatos que o desagradaram e causaram seu afastamento da base de Ilderlei na Câmara, como o apoio que a equipe da prefeitura deu ao seu concorrente na eleição da Colônia de Pescadores em maio desse ano. ” O prefeito passou a não atender meus pedidos e parte da equipe passou a me perseguir. Depois da votação do empréstimo, eu conversei com o Ilderlei e ele garantiu nova forma de tratamento pra mim junto ao executivo”.

Elenildo afirma, que além dele, outros vereador da base do prefeito, reclamaram do tratamento que recebem da equipe mais próxima a Ilderlei.

Se o convite para a permanência no PP não vier de Gladson, Elenildo não tem definição ainda sobre uma nova sigla partidária.

Elenildo está no quarto mandato de presidente da Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul e no segundo mandato de vereador pelo PP.