Empreendedorismo feminino é tema de grande evento no próximo dia 17, no Teatrão

‘Ela Pode Empreender’ é o nome do evento que será realizado em Rio Branco, no Teatro Plácido de Castro, gratuitamente, na próxima quarta-feira, 17. A iniciativa faz parte do programa Ela Pode, da Rede Mulher Empreendedora, a primeira e maior plataforma de geração de conteúdo e qualificação ao empreendedorismo feminino no país.

Com a missão de encorajar mulheres empreendedoras ou que estejam em busca de crescimento pessoal e profissional, a conquistar independência financeira e de decisão sobre seus negócios e vidas, a Rede Mulher Empreendedora, que atua neste programa com apoio do Google, realiza seu primeiro evento no Acre.

Durante o Ela Pode Empreender, serão abordados em dinâmicas palestras, temas relevantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade, tais como: comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais.

E para anunciar a chegada ao estado, a Rede Mulher Empreendodora convida as mulheres a partir de 14 anos, que tem interesse pelo tema, para juntas fazerem desse encontro, o primeiro de muitos passos que estão sendo planejados.

“Este é um momento para conhecermos e ampliarmos nossas estratégias em busca de criar a realidade que desejamos para nós. Impossível não sair desta noite inspirada a buscar o melhor de si para desenhar a realidade que almeja para si. Somos todas mulheres empreendedoras, com nossos desafios diários e a persistência que nos faz buscar o que nos brilha os olhos. Estamos todas com uma linda energia para entregar tudo o que aprendemos durante nossa experiência para potencializar a força das mulheres participantes”, comenta Fabiana Rolim, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora em Pernambuco e multiplicadora do Ela Pode, uma das palestrantes do evento.

Caminhar para avançar – A missão de empoderamento feminino cresceu através do Instituto Rede Mulher Empreendedora pelo Programa Ela Pode. Este programa, iniciativa do Instituto com o apoio do Google, possui o ousado objetivo de capacitar gratuitamente 135 mil mulheres brasileiras até dezembro de 2020, garantindo, assim, as possibilidades de melhorias profissionais.

E para o primeiro evento no Acre, várias mulheres independentes, pro-ativas e atuantes se unem para tornar isso possível, são elas: Gabriela Lima, Katiucya Manfredini, Thalita Figueiredo, Danuza Lemos, Samia Do Monte, Gabriela Cunha, Silvana Maués, Thais Souto, Íris Tavares, Mirla Miranda, Talita Ribeiro, Mariana Tavares, Gisele Chaves, Andréa Zílio.

União e parceria – O Ela Pode Empreender ocorrerá com o patrocínio do Sebrae, Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC), Comissão da Mulher Advogada da OAB-AC, Centro Universitário Uninorte, R.B.O viagens, Castelo Viagens e Turismo, Do Monte Curso de Formação de Vigilante, Floresta Gourmet, Casa Urbana Coworking, Studio de Arquitetura Bártholo & Souto, GIFT Talentos, Jorge Cosméticos, Digicópias, Top Mídia, Start Som, Pluma Corretor de Imóveis, Oi Conteúdo Digital, Baobá, Katiucya Manfredini, Loja Íris Tavares, MM Comunica, Carmem Stefans, Pit Stop Mecânica, Start Full Faculdade Pitágoras, Racine Coiffeur Spa, Pesqueiro Manto Verde, Vita Design Arquitetura e Interiores, PWS, Talita Maia, Kampô. E também com o apoio do Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco.

Como participar – Pode ser empreendedora (pequena, média ou grande), candidata à empreendedora, funcionária ou em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Interessadas em participar devem preencher o formulário disponível no link: https://www.sympla.com.br/ela-pode-rio-branco-ac__571354

Serviço:

Evento*: Ela Pode Empreender

Local*: Teatro Plácido de Castro (Teatrão)

Data*: 17 de julho

Horário*: 18h às 22h

Entrada*: gratuita

Inscrições*: https://www.sympla.com.br/ela-pode-rio-branco-ac__571354

Informações*: (68) 3244-1130

Programação:

18h – Credenciamento| Espaço de Networking | Apresentação Cultural

18h30 – Boas vindas – *Mariana Tavares* (apresentadora do evento) e *Mirla Miranda* (madrinha do evento)

18h50 – Apresentação com a embaixadora da Rede Mulher Empreendedora e multiplicadora do Programa Ela Pode, *Fabiana Rolim*

19h20 – Início dos Talks e apresentação da dinâmica

19h25 – 19h40 – Liderança do PODER | *Samia Do Monte*

19h45 – 20h – Conexões de Sucesso| *Danuza Lemos*

20h05 – 20h20 – Vender Enriquece | *Íris Tavares*

20h25 – 20h40 – Investir em Você| *Katiucya Manfrendini*

20h45 – 21h – Por que empreender pela internet? | *Silvana Maués*

21h05 – 21h20 – Sua História Te Faz Brilhar | *Gabriela Lima*

21h30 – Encerramento