Ônibus bloqueiam entrada da Câmara Municipal em protesto

Agentes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prenderam na manhã de terça-feira (9), o garçom Whendel da Silva Rodrigues, 26 anos, e apreendeu um grande carregamento de anabolizantes, procedentes do Paraguai, Ucrânia, México e que seriam vendidos na capital.

A prisão aconteceu em flagrante no momento em que buscava mais uma encomenda nos Correios, na Via Verde, no segundo distrito de Rio Branco. Os medicamentos foram apreendidos na casa do acusado na Baixada da Sobral.

A apresentação da droga e de Whendel ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), na Delegacia de Investigações Criminais no bairro Cadeia Velha.

De acordo com o coordenador da DRE, delegado Pedro Resende, os anabolizantes estão sendo distribuídos nas academias de Rio Branco. Whendel trazia esse remédio de fora do estado, vendia em Rio Branco e a profissão lícita dele que seria garçom não compete com o que foi apreendido em dinheiro e em bens.

“Em Rio Branco existe uma rede de tráfico de anabolizantes que vêm de fora do país, e dando continuação as investigações apresentamos hoje mais uma grande apreensão de anabolizantes que estão sendo distribuídos nas academias pra suposto e pseudo atletas que usam esse tipo de medicamento. Vale ressaltar que é um crime extremamente grave, porque é um crime contra a saúde pública, uma vez que esse medicamento não tem registro da Anvisa, é um crime hediondo que vai ser cada vez mais combatido pela Denarc. As investigações vão continuar, já temos diversos usuários catalogados, todos eles irão ser chamados na Delegacia para prestar esclarecimentos. Vamos chegar nos outros fornecedores, não vamos parar porque isso virou uma febre em Rio Branco”, disse o Delegado.

Resende informou ainda que o crime tem a pena inicial de 10 anos e vai até 15 anos. É uma pena mais alta que tráfico de drogas, porque é extremamente nocivo usar medicamento adulterado sem registro da Anvisa.

Na ação da polícia, além dos anabolizantes, foi apreendido também R$ 15 mil reais, oriundo das vendas da droga.

Em entrevista ao ac24horas, o advogado de defesa de Whendel, Armyson Lee, disse que seu cliente usava os anabolizantes para consumo próprio, já que ele é competidor de fisiculturismo.