Mônica, o texto, o contexto, pretexto e a heresia!

A ida da secretária de Saúde a Assembleia Legislativa conversar com os deputados é um assunto que ainda não se esgotou. É bom que seja assim. Carece de esclarecimento, afinal de contas é uma das áreas mais importantes do governo e precisa ser bem digerida para conhecimento público.

Em nota ela nega veementemente que tenha afirmado categoricamente que iria trabalhar com 20% dos servidores porque os 80% não querem nada, fazem corpo mole. O que ocorreu, ao seu ver, foi a interpretação equivocada de uma frase pinçada fora do contexto a que ela se referia. Em nenhum momento a sua nota é ofensiva aos deputados, a imprensa, ao sindicato ou aos servidores.

Quando se debate religião e supostas contradições da Bíblia costuma se dizer que: “texto sem contexto é pretexto para heresias”. Partindo desse ponto, a Dra. Mônica esclarece que não cometeu nenhuma heresia contra 80% dos servidores que, segundo a hermenêutica, predominante no recinto da Assembleia, teria ofendido os funcionários que já andam impacientes com tantas dificuldades impostas pela situação, especialmente os do Pró-Saúde que vivem a angustia do fim ou da morosidade da transformação da entidade em uma autarquia.

Acho, também, que a nota emitida pela dra. Mônica pode ser traduzida como um humilde pedido de desculpas a quem se sentiu ofendido, mesmo ela não querendo ofender. Quem pode recusar? “perdoai e sereis perdoados”, “quem nunca errou que atire a primeira pedra”. Não é o caso, mas esse texto também tem o seu contexto. para não cometer uma heresia.

. Os deputados aproveitaram a ida do Paulo Wadt na Assembleia Legislativa para mobilizar produtores que se beneficiam do subsídio da borracha criado no governo Jorge Viana.

. A dívida tem inviabilizado a vida de muita gente.

. É necessário pagar a conta e encontrar um outro caminho, subsídio, gratuidades “seje onde seje” ninguém aguenta mais.

. Esse “seje onde seje” é do governador Gladson, uma questão de estilo!

. Das denúncias que a deputada Mara Rocha fez contra Wadt pouco se falou!

. O Paulo Wadt está fazendo um estrago político no ninho tucano!

. Devem pensar: “Que hora infeliz foi ir atrás desse homem”.

. Tinha outras boas opções à época, mas foram descartadas pelo currículo do escolhido.

. Em política o currículo é muito importante, mas não é tudo!

. Falar demais também não é aconselhável, nunca!

. Bom dia, Luziel!

. A partir de hoje, Câmara e Assembleia Legislativa entram em recesso, nem um dia a mais nem um a menos.

. Muitas passagens já estão marcadas.

. A LDO será votada com uma pequena alteração proposta pelo deputado Chico Viga (PSL).

. Por falar em Chico Viga, tem sido um dos mais atuantes dessa legislatura.

. O Chico do passado, quieto, tímido, acabrunhado ficou para trás.

. A sessão vai varar a noite!

. Na câmara, não!

. Os assaltos estão ficando cada vez mais ousados,

. Ninguém escapa, nem cadeirante, hanseniano, nem mesmo quem está indo estudar ou fazer tratamento na Fundação.

. Um rapaz numa moto, Aeroporto Velho, levou mais de dez celulares de uma tacada só fazendo um arrastão na rua.

. Ter celular é uma ofensa, não reajam!

. A preocupação é quando as pessoas começarem a perder o medo, pressionadas pela falta de segurança reagirem revoltadas.

. Essa possibilidade é real!

. O vereador João Marcos (MDB) faz questão de dizer que é totalmente contra o empréstimo que a prefeitura quer fazer de R$ 48 milhões para mudar toda a iluminação da cidade para led.

. Já o vereador Rodrigo Forneck (PT) mostra a importância do projeto e a economia que a prefeitura fará a médio e longo prazo.

. Na verdade, muitas residências estão mudando as lâmpadas para led, representam uma economia significativa.

. Vendedor de churros na praça me dizia que a reforma da previdência (é necessária), mas não será boa para os pobres.

. Como você sabe?

. “Sou pobre, não burro”!

. Bom dia, flor do dia!