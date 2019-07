Mega-Sena sorteia R$ 7,5 milhões

‘Ela Pode Empreender’ será realizado no Teatro Plácido de Castro, gratuitamente, a partir das 18h, pela Rede Mulher Empreendedora.

A Rede Mulher Empreendedora é a primeira e maior plataforma de geração de conteúdo e qualificação ao empreendedorismo feminino no país, encorajando mulheres empreendedoras ou que estejam em busca de crescimento pessoal e profissional, a conquistar independência financeira e de decisão sobre seus negócios e vidas.

A missão de empoderamento feminino cresceu através do Instituto Rede Mulher Empreendedora pelo Programa Ela Pode. Este programa, iniciativa do Instituto com o apoio do Google, possui o ousado objetivo de capacitar gratuitamente 135 mil mulheres brasileiras até dezembro de 2020, garantindo, assim, as possibilidades de melhorias profissionais.

Durante o Ela Pode são abordados temas relevantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade, tais como: comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais.

Para coroar a chegada da Rede Mulher Empreendedora ao Acre convocamos as mulheres, para juntas, dar as mãos e participar de um momento com muito conteúdo envolvido, durante o evento “Ela Pode Empreender”!

No evento, a ser realizado dia 17 de julho, no Teatro Plácido de Castro (Teatrão), a partir das 18h, teremos a representante da Rede Mulher Empreendedora e histórias cheias de inspiração das mulheres acreanas que criaram suas realidades.

O evento é gratuito e aberto a mulheres a partir dos 14 anos. Pode ser empreendedora (pequena, média ou grande), candidata à empreendedora, funcionária ou em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Interessadas em participar devem preencher o formulário disponível no link: https://www.sympla.com.br/ela-pode-rio-branco-ac__571354.

“Este é um momento para conhecermos e ampliarmos nossas estratégias em busca de criar a realidade que desejamos para nós. Impossível não sair desta noite inspirada a buscar o melhor de si para desenhar a realidade que almeja para si. Somos todas mulheres empreendedoras, com nossos desafios diários e a persistência que nos faz buscar o que nos brilha os olhos. Estamos todas com uma linda energia para entregar tudo o que aprendemos durante nossa experiência para potencializar a força das mulheres participantes”, comenta Fabiana Rolim, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora em Pernambuco e multiplicadora do Ela Pode, uma das palestrantes do evento.

O evento tem como madrinha local Mirla Miranda e contará com a participação de Samia Do Monte, Gabriela Lima, Danuza Lemos, Katiucya Manfredini, Silvana Maués, Iris Tavares e Mariana Tavares. Será uma noite animada, com muito conhecimento, conexões e surpresas!

O Ela Pode Empreender ocorrerá com o apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco, Sebrae, Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Centro Universitário Uninorte, R.B.O Viagens, Castelo Turismo Agência de Viagens, Do Monte Curso de Formação de Vigilante, Floresta Gourmet, Casa Urbana Coworking, Studio de Arquitetura Bártholo & Souto, GIFT Talentos, Jorge Cosméticos, Digicópias, Pluma Corretor de Imóveis e Oi Conteúdo Digital.

Serviço

Evento: Ela Pode Empreender;

Local: Teatro Plácido de Castro (Teatrão);

Data: 17 de julho;

Horário: 18h às 22h;

Entrada: gratuita;

Inscrições: https://www.sympla.com.br/ela-pode-rio-branco-ac__571354;

Informações: (68) 3244-1130.

PROGRAMAÇÃO

18h – Credenciamento| Espaço de Networking | Apresentação Cultural;

18h30 – Boas-vindas – Mariana Tavares (apresentadora do evento) e Mirla Miranda (madrinha do evento);

18h50 – Apresentação com a embaixadora da Rede Mulher Empreendedora e multiplicadora do Programa Ela Pode, Fabiana Rolim;

19h20 – Início dos Talks e apresentação da dinâmica;

19h25 – 19h40 – Liderança do PODER | Samia Do Monte;

19h45 – 20h – Conexões de Sucesso| Danuza Lemos;

20h05 – 20h20 – Vender Enriquece | Íris Tavares;

20h25 – 20h40 – Investir em Você| Katiucya Manfrendini;

20h45 – 21h – Por que empreender pela internet? | Silvana Maués;

21h05 – 21h20 – Sua História Te Faz Brilhar | Gabriela Lima;

21h30 – Encerramento.