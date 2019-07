Homem de 45 anos é baleado no peito em Bar no Segundo Distrito de Rio Branco

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quinta-feira (11), em Rio Branco. José Rodrigues da Costa, de 45 anos, foi ferido com um tiro no peito enquanto estava num bar localizado na Travessa Apuí, no bairro Belo Jardim II.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, José estava no bar na companhia de amigos, quando um homem não identificado entrou no estabelecimento e efetuou vários tiros. Um dos projéteis atingiu Rodrigues no peito. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com a Médica do Samu, o estado de saúde do paciente é gravíssimo.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local, colheram as características do autor do crime e fizeram rondas na região na tentativa de prendê-lo, mas o criminoso não foi encontrado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).