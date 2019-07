Gladson Cameli senta com Socorro Neri para definir logística da ExpoAcre 2019

A partir de expedições gastronômicas, o projeto Fartura – Comidas do Brasil percorre todo o território nacional, acumulando até então mais de 77 mil km rodados, para mapear a gastronomia brasileira da origem ao prato. Este conhecimento é levado ao público em forma de conteúdo – livros, filmes e plataformas digitais – e experiência, com os Festivais Fartura, que acontecem em todas as regiões do país, além de Portugal. Nos dias 3 e 4 de agosto, o evento chega pela quarta vez à capital paulista com o Festival Fartura São Paulo, no Jockey Club.

O Fartura São Paulo é o único evento que reúne atrações gastronômicas de todos os estados brasileiros em um só local. O representante do Acre será o chef Deocleciano Brito, que vai preparar um espaguete ao pesto de jambu com tucupi, no Espaço Interativo. São mais de 75 participações, com renomados chefs e cozinheiros, estudiosos da gastronomia e produtores do Brasil inteiro. Shows musicais e performances também fazem parte da programação artística.

No Festival Fartura São Paulo, será possível explorar toda a cadeia produtiva da gastronomia, a começar pelos ingredientes, disponíveis à venda no espaçoProdutos e Produtores. Entre os participantes estão: Fernando Oliveira (SP), Sérgio Arins (SC), Tatiana Peebles (PE), Gustavo Câmara (RN), Rafael Carneiro (PI), Tatiana Sinimbu (PA), Rosane Radecki (PR), Ana Mantegari (SP), Marco Lessa (BA).

Para quem quer experimentar os pratos, petiscos e sobremesas de grandes nomes da gastronomia, o Espaço Chefs e Restaurantes fica disponível o tempo todo. Entre os confirmados, estão: Rodolfo Mayer (MG), Marcelo Correa Bastos (SP), Checho Gonzales (SP), Matheus Zanchini (SP), Renata Cruz (SP), Greg Caisley (SP), Fernando Oliveira (SP), Paulo Yoller (SP), João Diamante (RJ), Gabriela Carvalho (PR), Diogo Sabião (RO), Yuri Machado (PE), Vitor Generoso (AL), Leo Hamu (DF), Henrique Gilberto (MG), Sandro Gouveia (CE), Leonardo Macedo e Tito Barcellos (SP), Lucas Corazza (SP) e Tiago Silva (PA).

Quem quer aprender as características dos alimentos e histórias de sucesso, pode visitar Espaço Conhecimento, que contará com aulas de Helena Rizzo (SP), François Ozanne (SE), Hiroya Takano (AM), Gabriela Carvalho (PR), Ian Baiocchi (GO), Daniel Castelli (RS), Angelina Kopp Schmidt e Adriele Schmidt (ES).

Já os que preferem aprender fazendo, no Espaço Interativo podem ter aulas práticas, colocando a mão na massa com os chefs Ana Luiza Trajano (SP), Neli Pereira (SP), Deocleciano Brito (AC) e Ruth de Almeida (TO).

As Cozinhas ao Vivo são um show à parte, quando os chefs cozinham ensinando as receitas na hora e, ao fim, todos podem comer. Entre os confirmados estão: Lisiane Arouca (BA), Ana Lula (MA), Daniel Barbosa (MS), João Barreto (PB), Marcelo Cotrim (MT) e Antônio Costaguta (RS).

Os Festivais Fartura de 2019 já passaram por Belém e Brasília. E além de São Paulo, acontecem, ainda, em Tiradentes (agosto); Belo Horizonte (setembro); Porto Alegre (outubro), Fortaleza (novembro) e a terceira edição internacional, em Lisboa (novembro).