Friale prevê nova onda de frio polar para semana que vem

O Pesquisador meteorológico Davi Friale informou na tarde desta quinta-feira, que uma nova onda de frio polar deve chegar no Acre na próxima terça-feira, 11. De acordo com o estudioso a ação derrubará a temperatura no Acre, principalmente no leste e no sul do estado, nas planícies da Bolívia e no sul da região de selva do Peru.

“ Esfria, com menos intensidade, no vale do Juruá, no sul e oeste de Rondônia, na região do Pantanal de Mato Grosso e no sul do Amazonas”, argumenta o pesquisador, explicando ainda que os dias seguintes, quarta-feira e quinta-feira, serão com bastante vento da direção sudeste e noites frias, em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e regiões próximas.

Friale explica ainda que pela chegada de mais uma frente fria o Estado deve enfrentar novos recordes de calor. “Até a próxima segunda-feira (15), o calor vai predominar no Acre. Neste fim de semana, ocorrem chuvas passageiras, que podem ser fortes em alguns pontos. não somente no Acre, mas, também, no Amazonas, no norte e oeste de Rondônia, na Bolívia e na região de selva do Peru”, pontuou.