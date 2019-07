Estudo vincula consumo de bebidas açucaradas a maior risco de câncer

Um dado divulgado pelo Ministério da Economia (ME), através do 1º Raio-X da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, contatou que o Instituto Federal do Acre (Ifac) é a 14ª instituição mais eficiente dentre os 184 órgãos e entidades federais existentes no país. Os dados, que foram coletados entre o período de janeiro a maio deste ano, são referentes ao exercício de 2018.

Segundo o levantamento, o Ifac executou 99,4% do orçamento de custeio administrativo, durante o ano de 2018, o que resultou na aplicação de R$ 11.746.645,90 em toda a instituição. Além disso, o Instituto Federal do Acre também aumentou em 13,4% a execução do orçamento de custeio em relação ao ano de 2017.

Para a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, o resultado obtido pela instituição é reflexo de um trabalho pautado pelo planejamento. “É motivo de muito orgulho. Este resultado é reflexo de um trabalho eficiente e planejado que, ao longo dos últimos quatro anos, tem sido desenvolvido na instituição e em conjunto com todos os servidores. Todo esse trabalho nos deu suporte também para que pudéssemos ampliar nossa estrutura”, destacou a reitora.

Segundo Rosana, mesmo com o orçamento da instituição apresentando queda, devido aos cortes orçamentários, conseguiram trabalhar de forma planejada. “Hoje, contamos com cerca de sete mil alunos e mais de 760 técnicos administrativos e docentes trabalhando nos seis campi e unidades da Reitoria”, afirmou.

A expectativa é de que as informações de todos os órgãos e entidades federais sejam reunidas em um Boletim Periódico, que será divulgado para a comunidade até o dia 30 de agosto.

Ações

Dentre as ações que contribuíram para que o Ifac alcançasse a 14ª posição no ranking nacional estão a criação da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Prodin) em 2017, além da execução dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) e elaboração do Plano de Desenvolvimento Orçamentário (PDO).

Outras atividades que também fomentaram a qualidade no trabalho administrativo do Ifac foram as revisões em contratos, nas ações de gestão e de fluxos administrativos da instituição, além da capacitação de servidores para atuarem de forma qualificada no que se diz respeito aos processos de aquisição de bens e contratação de serviços, trabalho este desenvolvido, atualmente, pela Pró-Reitoria de Administração (Proad).