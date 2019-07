Estações de tratamento de esgoto do Manoel Julião e Conquista são reativadas

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, assinaram nesta quarta-feira, 10, um termo de cooperação técnica para a realização da 46ª edição da Expoacre, que será realizada entre os dias 27 de julho a 4 de agosto.

Pelo documento, a prefeitura municipal compromete-se a organizar o fluxo de veículos e pedestres nas principais vias de acesso ao parque de exposições de Rio Branco desde a Cavalgada até o último dia da feira, realização da limpeza e coleta de resíduos, além da disponibilização de tambores e caixas coletoras de lixo.

De acordo com Socorro Neri, a parceria com o governo estadual demonstra que as duas instituições estão unidas para assegurar o sucesso da maior feira de agronegócio e entretenimento do Acre.

“Estamos dando este apoio a Expoacre por entender que este evento é muito importante para a nossa cidade porque agrega não apenas o entretenimento, mas, sobretudo, agrega o movimento econômico e anima Rio Branco neste período do ponto de vista social, cultural e econômico”, afirmou a prefeita.

Gladson Cameli agradeceu o apoio dado pela gestão municipal e elogiou a postura da prefeita Socorro Neri em atender as demandas apresentadas pelo governo.

“Quero agradecer a parceria da prefeita Socorro Neri que prontamente atendeu o nosso pedido de coordenar o trânsito e fazer a limpeza do parque de exposições. Esse gesto de apoio é muito significativo porque representa que estamos unidos com o objetivo de fazer uma grande Expoacre para a nossa população”, ressaltou.

Durante o encontro, os dois gestores aproveitaram a oportunidade para traçar futuras parcerias na área de infraestrutura e mobilidade urbana na cidade de Rio Branco. Cameli afirmou que seu governo é baseado no diálogo e garantiu que outras cooperações serão formalizadas com a prefeitura da capital para que mais ações positivas sejam efetivadas em prol da população.

“O meu compromisso é governar para todos independente de alianças partidárias e é assim que vamos trabalhar unidos com todas as prefeituras porque o meu principal objetivo é melhorar a vida de milhares de acreanos que estão cheio de esperança de viver em um Acre melhor e cheio de oportunidades”, explicou Cameli.

A reunião realizada no Palácio Rio Branco contou com a participação do chefe da Casa Civil, José Ribamar Trindade, do chefe do gabinete Militar da prefeitura, cel. Cleudo dos Santos Maciel, da chefe do gabinete da prefeita, Rozária Maia de Lima, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, e do líder do governo na Aleac, deputado Luís Tchê.