Criminosos tentam roubar clientes de loja, na fuga sofrem acidente e são presos pela PM

Policiais Militares do 4°Batalhão prenderam na noite desta quarta-feira (10) Wanderson Fernandes da Silva, de 31 anos e Wellerson Mendes, de 20 anos, após uma tentativa de assalto frustrada na Estrada do Calafate, no estacionamento da Loja Havan, em Rio Branco.

A Polícia foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de roubo no estacionamento da loja, ao chegar no local, a polícia foi informada que a dupla em uma motocicleta XRE 300 de cor vermelha, placa NXS-5560 haviam tentado roubar duas pessoas que estavam esperando o ônibus no estacionamento. A dupla fazia menção que estava portando uma arma de fogo, no entanto, como as vítimas não visualizaram nenhuma arma saíram correndo impossibilitando que os criminosos concretizassem o roubo. Após a ação frustrada os bandidos fugiram do local.

Durante a fuga na Estrada do Calafate a dupla colidiu de frente contra um outro motociclista. Na colisão um senhor identificado como José e os criminosos ficaram feridos e foram conduzidos por uma ambulância do Samu ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Wanderson e Wellerson foram presos e após serem atendidos no hospital foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) pelo crime de roubo tentado e lesão corporal na direção de veículo sob influência de álcool.