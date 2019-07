Amanhã (12) termina o prazo para complementar as informações da inscrição do Fies 2019.2

Quem não cumprir o prazo pode concorrer às vagas ofertadas na lista de espera

Quem foi selecionado na segunda edição do Fundo de Financiamento Estudantil 2019 tem até esta sexta-feira (12) para complementar a inscrição na página do programa disponível na internet. O estudante que não cumprir o prazo pode concorrer às vagas ofertadas na lista de espera do Fies 2019.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), será necessário fornecer dados sobre contratação, nome de fiador (se for o caso), além do percentual de financiamento. As convocações acontecem entre 15 de julho e 23 de agosto de 2019. Quem ainda não conferiu o resultado do Fies pode acessá-lo e saber se foi selecionado.

O MEC divulgou a lista de aprovados na terça-feira (9) para as mais de 46 mil vagas disponibilizadas em 1,7 mil instituições de ensino privadas brasileiras, para o segundo semestre. Entre os requisitos exigidos estão a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média aritmética de 450 pontos nas provas objetivas e nota acima de zero na redação.

P-FIES

Também foi disponibilizado, na última terça-feira (9), o resultado do Programa de Financiamento Estudantil mas, diferentemente da modalidade anterior, o P-FIES é realizado em chamada única e não oferece lista de espera.

O estudante contrata nesta modalidade os juros e condições ofertados por bancos e instituições de ensino. Aprovados devem comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição com a qual fechará o contrato para validar suas informações.

Bolsa de Estudo

Alternativa ao financiamento, as bolsas de estudo podem ser contratadas com o diferencial de ofertar descontos na mensalidade dos cursos de graduação. Programas educacionais, a exemplo do Educa Mais Brasil, que atua há mais de 15 anos no mercado, oferecem até 70% de desconto na mensalidade.

A contratação é feita diretamente no site do programa www.educamaisbrasil.com.br. O estudante insere os filtros de busca – como nível educacional, cidade e estado onde deseja estudar – e todas as oportunidades disponíveis serão exibidas, incluindo o percentual de desconto, a instituição de ensino, o campus, bairro e informações complementares. Não é preciso comprovar renda e não há incidência de juros, como no caso do financiamento.

Agência Educa Mais Brasil