Superintendente do DNIT/RO foi preso e afastado do cargo

Até que uma estrutura adequada e definitiva para o transbordo e transporte de combustível seja providenciada, as embarcações terão um prazo de 60 dias para transportar o produto de Cruzeiro do Sul até Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, a partir de um único local.

O abastecimento dos barcos será feito na área da empresa Amazônia Transporte, próximo à travessia para Rodrigues Alves. O local é afastado da cidade, longe de casas e outras embarcações. As operações de transbordo terão acompanhamento dos órgãos fiscalizadores.

O transporte do produto até as duas cidades estava proibido desde a explosão de um barco no Rio Juruá, no dia 7 de junho, e só foi liberado na Audiência Pública realizada nesta quarta-feira, 10, em Cruzeiro do Sul com a Agência Nacional de Petróleo e Marinha do Brasil.

Os órgãos de fiscalização como IMAC, SEMA, as Agências Nacionais de Petróleo e de Transportes Aquaviários e Marinha, deram uma autorização conjunta para o transporte a partir desta quinta-feira,11.

O acordo foi firmado em ata. Depois do prazo de 60 dias, as empresas terão que se adequar com estrutura definitiva, que deve contar com dutos, válvulas de segurança e outros itens.