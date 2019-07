Polícia de Cruzeiro do Sul investiga tentativa de sequestro a criança de 8 anos

Gestores dos 22 municípios acreanos participam esta semana de uma oficina com o tema ‘Amazônia Legal sem Resíduos Sólidos’. A ideia é ministrar diversas formas de fazer do descarte de lixo uma maneira de melhorar a saúde pública e ambiental no Estado.

Para fortalecer e garantir um melhor descarte de resíduos, os gestores aprendem como transformar o lixo em matéria-prima para obtenção de lucros, por exemplo, como a combustão, que pode gerar energia e lucro e economia às cidades.

Para o secretário de meio ambiente do Acre, este é apenas o primeiro passo do órgão no que diz respeito ao melhoramento da saúde ambiental. “São diversos órgãos atuando em conjunto para, com o tempo, dar um destino correto aos resíduos”, diz Israel Milani.

O encontro pretende fomentar a criação de novas estratégias de armazenamento correto dos resíduos e minimizar o descarte inapropriado de resíduos sólidos.

A oficina conta com palestras de pesquisadores do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBCIT) e participação das secretarias municipal e estadual de meio ambiente e Instituto do Meio Ambiente do Acre.