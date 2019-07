PF faz operação contra empresa que desviou mais de R$ 10 milhões em obras da BR-364 em RO e AC

Um vídeo de pouco mais de três minutos ganhou as redes sociais na noite desta terça-feira, 9, onde mostra supostos criminosos fortemente armados ligado a facção Bonde dos 13 tentando tomar o território do bairro Hélio Melo, mais conhecido como Sapolândia, que no final do mês de junho foi tomado pela facção rival Comando Vermelho. A ação teria ocorrido na noite do último domingo, dia 7.

As imagens mostram que os criminosos que se dizem ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e Bonde dos 13 invadem casas e atiram para todos os lados com o intuito de intimidar membros do CV. Nas imagens, é possível verificar que os delinquentes invadem a residência de uma idosa e assusta ela inicia uma oração.

O local que é tomado por becos e ruas sem asfalto foi tomado pelos bandidos em represália a invasão do Comando que pichou muros e casas para marcar território. O mesmo ocorreu com o B13, que também deixou a marca em cercas, casas e muros.

A invasão ocorreu horas antes de uma troca de tiro que teria acontecido entre Policiais Militares e membros do B13 na manhã da última segunda-feira, 8. no bairro que é considerado zona de cobiça das facções por não ser urbanizada e fazer divisa com uma extensa área de mata, ideal para esconder armas e empreender fugas.

Na ação da polícia, uma submetralhadora e uma escopeta foram apreendidas na rua Edmundo Pinto, a principal via de acesso do bairro.

Segundo informações da PM, vários homens estava em uma região de mata. Na oportunidade, os militares encontraram várias peças de roupas, garrafas de café, pão e outros objetos, caracterizando que estavam acampados na região. Foi feito um cerco pela mata e os policiais encontraram três criminosos bem distante que ao avistarem a PM efetuaram vários tiros com a metralhadora. Na ação houve troca de tiros, mas ninguém saiu ferido. Os criminosos fugiram e a polícia apreendeu uma submetralhadora 9mm MT12A, onde o seletor de tiro estava para disparar com rajada e uma escopeta calibre 20 com um cartucho.

Procurado por ac24horas, o secretário de segurança, Paulo César, diz desconhecer a possível retomada de território por parte do B13 e ressalta que desde a primeira invasão, a polícia vem fazendo uma série de operações na região. Ele informou que analisará o vídeo para um posterior posicionamento.