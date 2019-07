Nomeação de Tião Bocalom como diretor-presidente da Emater é publicada no DOE

No Acre, o tempo segue sem muita oscilação após a última passagem de frente fria. Conforme previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), esta quarta-feira, 10, deve ser de céu aberto, sol forte e as noites ainda com temperaturas mais amenas em todas as regiões.

O céu pode variar de claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. Em Rio Branco, as temperaturas variam entre mínima de 19°C e máxima de 32°C.