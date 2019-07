Mônica perdeu uma boa oportunidade!

A ida da secretária de Saúde, dra. Mônica Feres, debater com os deputados foi um fato positivo. Respondeu praticamente a todos os questionamentos durante mais de duas horas na sala de reuniões com a presença da imprensa, dos servidores e assessores parlamentares. Uns gostaram, outros não! A mesma divisão ganhou as redes sociais. Tem um, porém: para quem está no cargo de secretário de Estado não ter “papas na língua” não é bom. Outra questão: ela fala como se todos dominassem o assunto. A princípio, suas declarações foram um desastre. Um elefante numa casa de louças.

Tudo para ela para ser óbvio, mas não é. As coisas não funcionam assim. Ela declarou textualmente que, “só trabalho com 20% por cento”. Não precisas ser Aristóteles para deduzir que os 80% não estão, na sua percepção, cooperando para melhorar o atendimento à população. Ela se refere a quem? Aos servidores? Aos cargos em comissão nomeados no início da gestão, sugerindo mudanças futuras?

Se faz referência aos servidores (lamentavelmente) vale lembrar que boa parte da população pensa como ela por isso tem recebido apoio nas redes sociais. Enquanto uns criticam suas declarações, outros defendem com ardor. Se faz referência aos cargos em comissão, que são centenas na estrutura da Saúde, é o prenúncio de que gente indicada por políticos vai rodar. Alguém do governo precisa ajudar, orientar, auxiliar e aconselhar a secretária no diálogo com a imprensa, servidores e a sociedade. Poderia ter sido um ganho político para o governo. Poderia ter conquistado aliados. Saiu desgastada. Poderia ser o contrário, a oportunidade foi excelente.

. O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou, em Brasília, de uma reunião com o embaixador do Peru, Javier Yepez, o vice-governador Major Rocha, senador Marcio Bittar, e os deputados federais Eduardo Bolsonaro e Manuel Marcos (PR).

. A pauta da reunião foi a integração entre Brasil e Peru.

. Luís Gonzaga defende a importância da integração entre os dois países como uma forma de beneficiar o Acre através do fortalecimento comercial.

. Segundo ele, as negociações da integração comercial entre as duas nações estão avançadas e é um desejo do governador Gladson Cameli.

. A economia que o município fará com as lâmpadas de led pagarão o empréstimo de R$ 40 milhões do empréstimo que a prefeita Socorro pretende contrair.

. Não existe empréstimo risco zero!

. Porém, esse é um excelente projeto!

. Aliás, é que todo mundo está fazendo em suas casas.

. A propósito, o professor Carlos Ney, conhecido como Poraquê (peixe elétrico) tem orientado as pessoas a retirarem da tomada bebedouro, geladeira e demais equipamentos eletrônicos durante à noite.

. Segundo ele, quem tem ar condicionado mantenha a temperatura sempre a 23 graus, o automático se encarrega de ligar e desligar quando necessário, mantendo a temperatura ideal para uma boa e agradável noite de sono.

. Disse que reduziu a conta de energia de R$ 1.100,00 para R$ 750.00

. “Ainda está alta”, reclama.

. Indicadores da economia revelando que 64% da população está endividada, negativada, encalacrada em bancos e lojas.

. Dias tensos, difíceis!

. Mesmo assim tem muito apuí vivendo às custas dos outros.

. Bom dia!