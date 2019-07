Gonzaga participa de reunião sobre construção de rodovia ligando Cruzeiro e Pucallpa

O corpo de Jocicleia Ferreira da Silva, a sexta vítima fatal da explosão do barco no Rio Juruá, sairá de Goiânia nesta quarta-feira, 10, por volta de 7 horas da manhã em vôo do TFD rumo à Rio Branco. Da capital, será levado direto para Marechal Thaumaturgo.

A sobrinha de Jocicleia, Natiele Silva Santos, disse que o enterro deverá ser realizado na quinta-feira, 11, no mesmo túmulo da família onde já está sepultado desde o dia 30 de junho, Valdir Torquato, marido de Jocicleia, também vítima do incêndio na embarcação no dia 7 de junho.

Filho do casal morto terá alta da UTI e médicos pedem a presença de um irmão do menino

Hideilson de Araujo Santos, o primo e acompanhante do menino Paulo Vitor, filho de Jocicleia e Valdir, no Hospital João XXll, conta que, como o menino chora muito pedindo pelos pais e não sabe ainda que eles morreram, a equipe médica do João XXlll, vai pedir ao TFD do Acre, que encaminhe um irmão do menino pra também ficar com ele.

Nesta quarta-feira, 10, Paulo Vitor será submetido a uma cirurgia plástica na mão, ombro e braço e na próxima semana terá alta da UTI, indo para o Setor de Queimados da unidade hospitalar.

“Os médicos querem uma pessoa mais próxima dele por causa do lado psicológico. Ele ainda está sem saber da morte e chora muito e os psicólogos querem começar a prepará-lo para a notícia. E fora da UTI será necessário uma pessoa a mais pra cuidar dele, por isso, um irmão dele virá pra cá”, cita.