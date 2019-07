Empresa de Manaus é a vencedora de licitação de Jatinho para Gladson com contrato de R$ 5 milhões

Caso governador use as 288 horas contratados, Estado poderá gastar quase R$ 5,2 milhões com hora de voo custando R$ 18 mil

Como esperado, a Manaus Aerotaxi foi a empresa vencedora da licitação em que o Estado pretende alugar um jatinho para que o chefe do Palácio Rio Branco, Gladson Cameli, cumpra as suas agendas no interior do Acre e fora do Estado.

O ac24horas apurou junto ao Portal de Licitações do Tribunal de Contas que os Serviços de fretamento de Aeronave Executiva Birreatora a Jato, para transporte de pessoal, com tripulação, combustível e todos os demais custos, encargos referentes a essa atividade e capacidade de transportar até oito pessoas rendeu um contrato de R$ 5.184,000,00 ( quase R$ 5,2 milhões) por 12 meses. A hora do voo custará R$ 18 mil e caso o governo utilize a aeronave por 24h de voo em um mês, o custo chegará aos R$ 432 mil. O total de horas oferecidas é de 288 horas.

Apesar da empresa ter se sagrado vitoriosa, ainda falta a Casa Civil, responsável pela licitação, homologar o contrato. Isso deve ocorrer nos próximos dias. A fonte dos recursos para o custeamento dos serviços é própria.

O governo do Estado destaca que o sistema de registro de preço não obriga a contratação por parte da Administração Pública e que o valor global do contrato não significa que todas as horas de voos contratadas serão usadas, mas sim em eventuais emergências e extrema necessidade.

Nas gestões passadas e até mesmo no início do atual governo, Gladson, secretários e servidores do Estado viajam por meio de aquisição de passagens aéreas nas companhias que atuam localmente.

Em entrevista na TV, Gladson afirmou que não teria interesse no jatinho já que ele mesmo tem um avião em seu nome. “Eu tenho avião particular. Graças a Deus eu tenho essa possibilidade. Como é que eu vou falar em economia e em corte de gastos se eu vou colocar um avião a minha disposição para o Estado pagar? Não precisa”.