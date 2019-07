Em seis meses, PM recupera mais de 800 veículos no Acre

Em um balanço operacional divulgado esta semana, a Polícia Militar do Acre mostra que nos primeiros seis meses do ano um total de 801 veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados em ações realizadas na capital e no interior do Acre. Estas e outras ações das forças de segurança do Estado também desencadearam uma redução dos números de crimes contra o patrimônio em pouco mais de 25%.

Baseado em estudos realizados por especialistas em Segurança Pública, a crescente prática de roubo e furto a veículos não é uma peculiaridade do Acre. O aumento desses crimes no país é de 9%, chegando a alcançar a média de um veículo roubado ou furtado por minuto, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizada em 2018.

No Acre, o Centro Integrado em Operações (CIOSP) recebe em média entre 3 a 4 queixas de roubo ou furto a veículos por dia. Entre janeiro a junho deste ano, a Polícia Militar recuperou 649 motocicletas, além de outros 152 automóveis com restrição. As ações de combate ao crime são realizadas diariamente em horários e pontos estratégicos.

“Foram seis meses de muito trabalho e que tratamos de renovar as estratégias, reorganizar as nossas unidades operacionais e, acima de tudo, nos integrarmos às demais instituições componentes do Sistema Integrado de Segurança Pública. Com esses resultados temos a certeza de que estamos no caminho certo, pois vemos a redução, tanto nos crimes contra a vida, quanto nos crimes contra o patrimônio. Já iniciamos o segundo semestre motivados e temos a certeza de que até o final do ano teremos números melhores, mostrando que essa política de Segurança Pública combate o crime e é eficaz”, disse o comandante geral da Polícia Militar, Ezequiel Bino.

Outros números

O balanço operacional da Polícia Militar também mostra que no primeiro semestre do ano, 461 armas de fogo foram tiradas de circulação. Foram registradas 7.447 ocorrências envolvendo o tráfico de drogas e mais de 5.365 prisões por diversos crimes.

Projetos Sociais

Além do compromisso em manter a ordem e o devido cumprimento das leis no estado, a Polícia Militar do Acre também vem desenvolvendo ao longo dos anos projetos sociais envolvendo a comunidade. As ações envolvem principalmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, evitando a exposição ou o contato imediato com o crime. Entre os projetos estão o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), Banda de Música Mirim, Guarda Mirim e Projeto Embaixada Jovem Militar.