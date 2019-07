Alan Rick lamenta morte de sua avó: “deixou um legado de honra”

Faleceu nesta quarta-feira, 10, Ondina Costa de Moraes, aos 87 anos. Ela era avó do deputado federal Alan Rick e da porta-voz do Governo do Estado do Acre, Mirla Miranda. Nas redes sociais, o deputado lamentou a morte da avó e escreveu uma bela homenagem póstuma em forma de texto. Para ele, mesmo com a triste notícia aos que ficam na Terra, hoje é um dia de festa no céu.

“Confesso que não tenho muitas palavras para expressar e externar a dor deste momento, mas não posso deixar de testemunhar seus feitos. Muito do que sou devo à minha avó Ondina e meu avó Romildo que também já está com o Senhor”, publicou em seu perfil no Facebook.

Ele diz que foi com a avó que iniciou seus caminhos na igreja. “Foi com ela que aprendi os primeiros princípios de fé, amor, misericórdia”. “Estou triste, muito triste porque a perdemos, mas me regozijo no Senhor pelas obras das suas mãos e dos seus atos. Minha avó tem morada no Céu”.

Alan Rick relembra o legado de honra e serviço deixado pela avó. “Obrigado Senhor por tudo que Dona Ondina Costa de Moraes foi no seu Reino nesta terra”.

O corpo de Dona Ondina é velado na Capela São João Batista, ao lado da TV Gazeta. O seu sepultamento está previsto para às 8 horas dessa quinta-feira, 11, no cemitério Jardim da Saudade. Ela deixa seis filhos, 15 netos e 27 bisnetos.