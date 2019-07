A nossa Mônica não tem o coelho, mas tem a língua ferina 

O que embutiu ontem o embate com lances emocionantes na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul na votação do pedido de empréstimo à Caixa Econômica Federal de 15,5 milhões de reais feito pelo prefeito Ilderlei Cordeiro para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, não foi a legalidade do ato, o endividamento ou não da prefeitura, como seria aplicado o recursos, mas sim a eleição de 2020. A legalidade não podia ser discutida, porque é uma operação de crédito normal em que o FPM é caucionado, como acontece nos empréstimos feitos quer nos Estados, com o FPE, e nas prefeituras com o FPM. Na verdade foi o primeiro lance da eleição municipal do próximo ano, entre os apoiadores e os adversários do prefeito – estes, integrantes do grupo do ex-prefeito Vagner Sales. Com uma previsão de asfaltar cerca de 100 ruas com os recursos do empréstimo da CEF, o prefeito Ilderlei pode crescer ainda mais politicamente e se fortalecer para a reeleição. Foi isso que, na verdade motivou seis vereadores votarem contra a aprovação. O resto é desculpa política, é perfumaria, nada que possa sustentar com alguma consistência tentar derrotar o projeto. Eles poderiam tranquilamente ter votado a favor e acompanhar a aplicação da verba, denunciando alguma eventual má gerência. O certo é que o prefeito Ilderlei Cordeiro já saiu do buraco da inércia do primeiro ano de gestão, melhorou na opinião pública, e com os novos recursos pode chegar como muito forte na disputa do próximo ano. Neste primeiro embate Ilderlei Cordeiro x Vagner Sales, deu Ilderlei.

A GUERRA NOS BASTIDORES

A disputa ferrenha de ontem na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul se decidiu nos bastidores, como qualquer grande disputa política, e teve na figura da secretária Ildecleide Cordeira a grande articuladora no convencimento dos votos a favor, num show de habilidade.

CABERÁ FISCALIZAR

Caberá agora aos vereadores fiscalizar se os 15,5 milhões de reais serão bem aplicados.

FALTOU ELEGÂNCIA

A secretária de Saúde, Mônica Feres, faltou na sua última entrevista à imprensa a conduta da elegância. Ao apontar erros na gestão do antecessor Alysson Bestene, esqueceu que este é um colega secretário, no que se configura como um fogo amigo. Ou melhor, um fogo muy amigo!

DESDE QUE SEJAM COMPETENTES

Na forma com os que condenam a vinda de dois Coronéis para ocuparem a diretoria Financeira e diretoria Administrativa da Secretaria de Saúde, porque era mesmo preciso alguém de fora do sistema para pôr os dedos em alguns ralos. Importa mais é que a mudança dê certo.

O OUTRO LADO DA MOEDA

A secretária Mônica Feres acabou com o serviço ambulatorial no Pronto Socorro de Rio Branco. É o correto. Mas caso as UPAS, por exemplo, não estiverem dotadas de médicos em várias especialidades, com medicamentos, e funcionando bem será como dar um tiro no pé.

É O QUE ACONTECIA

Muita gente procurava o Pronto Socorro de Rio Branco para resolver problemas médicos que poderiam ser solucionados nas UPAS, justamente, por não encontrar nestas unidades médicos para atender, equipamentos para exames, e medicamentos. E pelo que sabe, nada mudou.

DNA DO PT

“Uma pessoa que foi presidente do PT, que foi o coordenador da campanha da ex- presidente Dilma na UFAC, cujos amigos são todos da esquerda, você acha que o Minoru Kinpara eleito prefeito de Rio Branco iria beneficiar algum aliado do grupo do Gladson?”. A observação com a indagação foi feita ontem ao BLOG DO CRICA pelo pré-candidato á PMRB, Luziel Carvalho.

ALGUÉM EXPLICA?

Luziel diz não entender por qual razão o vice-governador Major Rocha quer impor um nome com ligações históricas com o PT para ser candidato a prefeito do grupo que apoiou a eleição do Gladson ao governo. “Por conta de ter feito este alerta contra o petismo é que estou sofrendo perseguição para tirarem meu cargo federal por parte do Rocha e da Mara”, pontua.

NENHUMA SURPRESA

Não causou nenhuma surpresa a quem conhece a prefeita Socorro Neri, que tem como marca da gestão a legalidade, de ter procurado o TCE e pedir que faça uma auditoria na Associação dos Municípios do Acre, presidido por ela. E até para acabar com a celeuma naquele órgão.

MENOS POR PRÁTICA ILEGAL

A prefeita Socorro Nery, como qualquer gestor da coisa pública, pode ser questionada pelos que não estiverem satisfeitos com a sua administração e receber críticas, mas não entrem nunca pelo lado legal, porque neste quesito ela é impecável e intransigente em seguir a lei.

CADA VEZ MAIS AUMENTA O ENIGMA

Cada vez menos entendo o Gladson. Foi o caso da última declaração no programa “Fale com o Governador” de que secretários e coordenadores da sua gestão estão atrapalhando o andamento dos trabalhos no governo. Demite, Gladson, a caneta não está na sua mão?

DURMA-SE COM UM BARULHO DESSE

Vejam o quadro que o Gladson pintou do seu governo, durante o programa “Fale com o Governador”: “É secretário que não quer falar com o governador, é outro que quer ser mais que o governador, e um querendo puxar o tapete do outro”. E você, ainda não os demitiu?

O QUE DEU PARA ENTENDER

Como são suas as palavras sobre a existência de uma crise aberta entre o secretariado, com alguns que não querem prestar contas ao governador, uma dedução que se chega é da falta de pulso. Na primeira atitude do secretário que assim se comporta era para ter apontado a porta da rua.

UM DETALHE IMPORTANTE

Há um detalhe importante nesta observação do governador Gladson Cameli, ocorre que, como um secretário foi indicado por um grupo político, ele acha que não tem de prestar contas ao governador, mas somente ao seu padrinho político. Cameli, corte este mal pela raiz, agora!

SONHANDO ACORDADO

O que se pode dizer da ida do ex-prefeito Bocalom para comandar a EMATER-ACRE? É que foi uma escolha feliz, por ser experiente na gestão e um cidadão honrado. Mas, Bocalom deixe de sonhar acordado que você vai assumir em breve uma cadeira de deputado federal. Pés no chão!

COMBINARAM COM RONDÔNIA?

Antes de se falar em nomes para a ponte sobre o Rio Madeira é preciso se situar geograficamente. A ponte fica em território rondoniense e não no Acre. Portanto, esta é uma discussão exclusiva ao governador do vizinho Estado. Não se faz aceno com chapéu alheio.

COMO O CRAMULHÃO GOSTA

Virou rotina arrastões na linha IFAC/Universidades. E como as providências não são tomadas a coisa vai ficando como o cramulhão gosta. Ser passageiro nesta linha é ser alvo certo dos bandidos. E ainda tem cínico com a coragem de dizer que a violência diminuiu na capital.

CENA DO ÚLTIMO FIM DE SEMANA

Uma cena fora do roteiro, o ex-prefeito Aldemir Lopes, aplaudindo a prefeita Fernanda Hassem, adversária política, na inauguração de obras em uma Rua de Brasiléia. Aldemir representava o deputado federal Flaviano Melo, autor da emenda que custeou o benefício.

MAROLA CRESCENDO

O senador Sérgio Petecão (PSD) age politicamente correto quando passa ao largo das brigas e discussões dentro do governo, preferindo fazer reuniões nos grotões, onde estão os votos. É um dos políticos que não causa perturbação ao governador por mais cargos na administração.

AMARRANDO ALIANÇAS

O prefeito Mazinho é muito hábil e prático nos bastidores políticos e pelo andar da carruagem, ele poderá chegar ao próximo ano com lideranças que dele se afastaram, no seu palanque.