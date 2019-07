Secretária de Saúde é sabatinada na Aleac e diz que 80% dos servidores fazem corpo mole

Mesmo o novo governo estadual já estando há mais de seis meses à frente da gestão, a saúde pública não sai da pauta do dia quando se pensa em setores que ainda são gargalos e que pouco avançaram no atual governo.

Além da troca de secretário, duas importantes mudanças foram oficializadas pelo Diário Oficial desta segunda, 08, com as nomeações dos coronéis da reserva do Exército, Jorge Fernando de Rezende, Secretário Adjunto de Assistência à Saúde, e Wagner Mattos de Moraes que agora é Secretário Adjunto Executivo – Administrativo, Orçamento e Finanças na Secretaria Estadual de Saúde.

O que se espera é que as mudanças resultem em novas estratégias importantes para o setor e revolva ao que parece ser a principal deficiência que é a gestão.

Exemplo é que o ocorre no setor de ortopedia do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Entrada das vítimas de traumas que necessitam de atendimento de urgência e emergência, a falta de ortopedistas tem comprometido o atendimento.

No final de semana, o ac24horas recebeu diversas reclamações quanto a falta de profissionais. Na própria escala do mês de julho, documento oficial do Huerb, assinado pela Gerente de Assistência Médica, Fabíola Helena Souza, é possível verificar que não houve médico ortopedista na unidade de saúde durante o período do dia no último sábado, 06.

É possível verificar também que a escala está incompleta, com vários dias no mês de julho com número reduzido de profissionais ou sem nenhum ortopedista escalado.

É importante ressaltar que são necessários, pelo menos, três ortopedistas por turno, já que esses profissionais trabalham em três frentes: atendimento para o paciente que chega ao PS, cirurgia de emergência e as cirurgias eletivas, além da visita aos pacientes internados.

Uma fonte do ac24horas revelou que a falta de profissionais é decorrente do não cumprimento de um acordo em relação ao valor das horas extras e melhoria do serviço de ortopedia. Como a direção do Huerb e a gerência de assistência à saúde não cumpriram com o prometido, os ortopedistas estão apenas fazendo as horas pelas quais são contratados. Sem plantão extra, não há número de profissionais suficiente.Além de tudo, há ainda a falta de materiais para trabalho. Na tarde desta segunda faltou filme para a realização de exames de raio X, procedimento essencial no setor da ortopedia.

O ac24horas procurou a diretora de assistência do Huerb, Fabíola Helena Souza, que afirmou não proceder a informação da falta de filme para raio X. Em relação aos ortopedistas, não negou as informações e se limitou a dizer apenas que a Sesacre está em negociação com a classe.